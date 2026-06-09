Fundación Cajasol expone más de 60 piezas del Nazareno del Amor de Cádiz en su 75 aniversario

Autoridades en la inauguración de la exposición 'Una obra de amor. 75 aniversario de la cofradía del Nazareno del Amor', en la sede de la Fundación Cajasol de Cádiz. - FUNDACIÓN CAJASOL

CÁDIZ 9 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Fundación Cajasol en Cádiz ha inaugurado la exposición 'Una obra de amor. 75 aniversario de la cofradía del Nazareno del Amor', una muestra que se compone de más de 60 piezas con las que se conmemora los 75 años de una corporación que cada Lunes Santo procesiona por las calles de la capital.

La muestra nace como homenaje a la trayectoria artística, devocional y patrimonial de una de las hermandades "más arraigadas" de Cádiz, como ha resaltado Fundación Unicaja en una nota.

El recorrido propuesto al visitante atraviesa la evolución de la entidad desde su fundación hasta hoy, de modo que permite asomarse tanto a sus primeros años de existencia como al presente de la corporación, marcado recientemente por el estreno de un nuevo palio en la Semana Santa de 2025.

Las más de 60 piezas reunidas pertenecen al patrimonio del Nazareno del Amor e incluyen imágenes, enseres procesionales, elementos de los pasos de sus titulares, documentos históricos y otros bienes que forman parte de la vida de la cofradía.

El conjunto deja ver no sólo la riqueza artística de la hermandad, sino también "el valor sentimental" que ha acompañado a varias generaciones de gaditanos durante estos tres cuartos de siglo.

El acto inaugural ha contado con la presencia de la delegada de la Junta de Andalucía en Cádiz, Mercedes Colombo, la delegada territorial de Economía, Hacienda, Fondos Europeos y de Industria, Energía y Minas de la Junta de Andalucía en Cádiz, Inmaculada Olivero, el concejal de Hermandades y Cofradías del Ayuntamiento de Cádiz, José Manuel Verdulla, el hermano mayor de la cofradía del Nazareno del Amor, Jaime Granados Cadenas, y la delegada de la Fundación Cajasol en Cádiz, Mar Díez.

La exposición puede visitarse en la Fundación Cajasol en Cádiz (Plaza San Antonio, 14) del 9 de junio al 3 de julio, de lunes a sábado en horario de 9,00 horas a 14,00 horas y de 17,00 horas a 21,00 horas.

La Fundación Cajasol ha manifestado su compromiso con la difusión y la conservación del legado cultural y religioso de Cádiz a través de esta iniciativa, ya que abre las puertas de la Casa Pemán a la ciudadanía para acercarle la historia, el arte y las tradiciones ligadas a las cofradías de la ciudad.