Fundación Cajasol en Huelva propone un 'Viaje a la Extraordinaria Historia de la Old England House' de Riotinto

HUELVA 27 Ene. (EUROPA PRESS) -

La sede de la Fundación Cajasol en Huelva acoge este miércoles, 28 de enero, la presentación de 'Viaje a la Extraordinaria Historia de los Ingleses de la Old England House' (Ed. Río de Tinta Books), una obra del historiador madrileño y propietario de la casa 38 del barrio inglés de Bella Vista de Minas de Riotinto Alberto Rubio Díaz.

Según ha indicado la entidad en una nota de prensa, la cita, organizada por el periódico Tinto Noticias (www.tintonoticias.com), es a las 19.30 horas en la sede onubense de la entidad, donde el público asistente se transportará "en un viaje en el tiempo a las extraordinarias vidas de los miembros de las familias inglesas que han vivido en la Old England House", como señala la sinopsis de la obra, formada por cinco relatos biográficos.

El lector, "además de revivir la impresionante historia del Imperio británico a través de novelescas vicisitudes por lejanos países, conocerá su singular existencia en la casa 38 del barrio inglés de Bella Vista", donde "convivían con otros compatriotas, también miembros del staff de la todopoderosa compañía minera británica Rio Tinto Company Limited, que desde 1873 gestionó las milenarias minas de Riotinto, en la provincia de Huelva", prosigue la sinopsis.

Ilustrados a color con fotografías inéditas y gráficos, los relatos están narrados a través de la "apasionante" investigación que ha sacado a la luz sus vidas, iniciada de forma casual por el actual propietario de la casa, que se vio impelido a escribir este libro al empezar a descubrir "tan sorprendentes eventos vitales".

Por otra parte, este jueves 29, a las 19,00 horas, tiene lugar una nueva sesión de Cine Club en La Cuarta, en la que se proyectará la película 'Antonio, el bailarín de España' y, posteriormente, se celebrará un coloquio con la intervención de su director, Paco Ortiz.

Finalmente, este viernes 30, a las 18,30 horas, tiene lugar la presentación del libro 'Hablemos de valores', del autor Antonio Prieto Navarro, en la Sala El Comercial.