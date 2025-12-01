La Fundación Cajasol inaugura en Córdoba su tradicional belén y da inicio a la programación de 'Los Gozos de Diciembre'

Imagen del belén de la Fundación Cajasol en Córdoba. - FUNDACIÓN CAJASOL

CÓRDOBA 1 Dic. (EUROPA PRESS) -

La sede de la Fundación Cajasol en Córdoba ha acogido en la tarde de este lunes la inauguración oficial del tradicional belén, un acto que marca el inicio de la programación navideña 'Los Gozos de Diciembre'. El presidente de la Fundación, Antonio Pulido, ha estado acompañado por el presidente de la Asociación Cultural Belenista de Córdoba, José Manuel Moreno, y el obispo de Córdoba, Monseñor Jesús Fernández, que ha cerrado el acto con la bendición del belén.

En su intervención, Pulido ha subrayado el valor simbólico y cultural de este acto, pues "se trata de nuestro ciclo estrella, el más querido por el público, el que más asistentes congrega. Una programación navideña diseñada con mucho cariño para disfrutar juntos en familia de nuestras tradiciones y para promover valores como la solidaridad y la convivencia en paz".

Este año, el belén vuelve a estar a cargo de la Asociación Cultural Belenista de Córdoba, que ha apostado por una escenografía costumbrista ambientada en rincones emblemáticos de la ciudad como la Mezquita, la Cuesta del Bailío, la calleja de las Flores, la Puerta del Puente o los patios cordobeses. La obra podrá visitarse gratuitamente del 2 de diciembre al 5 de enero, en horario de mañana y tarde, salvo en fechas especiales.

Más allá de la exposición del Belén, la Fundación Cajasol ha preparado una agenda de actividades culturales, educativas y familiares con más de una veintena de propuestas que se extenderán hasta enero.

Entre ellas destacan se encuentran talleres de iniciación al belenismo (6 y 8 de diciembre), donde los participantes aprenderán a crear pequeños elementos decorativos para su propio Belén, así como visitas teatralizadas al Belén para todos los públicos (en diferentes fechas del mes), y sesiones específicas para escolares y personas con diversidad funcional.

También se han programado recitales y conciertos en la Iglesia de San Agustín, como el recital poético-musical Racimo de serafines (11 de diciembre) y el concierto Gospel It (19 de diciembre), con entrada mediante invitación, a recoger en la sede de la Fundación Cajasol. Además, se celebrarán talleres familiares creativos, como la elaboración de bolas de Navidad, adornos de fieltro, tarjetas con luces LED o ilusiones ópticas navideñas, todos ellos en la sede de la Fundación.

La Fundación Cajasol ha organizado, además, una jornada especial en el Quiosco Joven del Paseo de la Victoria el 29 de diciembre, con actividades al aire libre como un espectáculo de magia con Luigi Ludus, una zambomba flamenca ('Al compás de mis lunares') y el concierto Jingle Bells Rock.

Además, el espacio de la Fundación contará con la presencia del Cartero Real del 26 de diciembre al 5 de enero, para que los más pequeños puedan hacer llegar sus deseos a los Reyes Magos.

La edición de este año duplica la oferta de actividades respecto a la anterior. Desde la Fundación Cajasol han animado a la ciudadanía a participar activamente y a disfrutar de estas fiestas.