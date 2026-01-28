La Fundación Cajasol recibe al equipo sevillano femenino de voley tras ganar la Copa de la Reina

Foto de familia de Antonio Pulido con el equipo de voleibol femenino Fundación Cajasol Andalucía, en la recepción oficial tras lograr la Copa de SM La Reina. - CAJASOL

SEVILLA 28 Ene. (EUROPA PRESS) -

La sede de la Fundación Cajasol en Sevilla ha sido escenario de la recepción al equipo de voleibol femenino Fundación Cajasol Andalucía, flamante campeón de la 51ª edición de la Copa de Su Majestad la Reina, competición que patrocina Iberdrola.

El presidente de la Fundación, Antonio Pulido, ha felicitado personalmente a las jugadoras y al cuerpo técnico del club con sede en Dos Hermanas por un triunfo "que ha hecho historia en el deporte andaluz y que, además, clasifica al equipo para competición europea la próxima temporada", señala la fundación en un comunicado.

El pasado domingo, el equipo dirigido por Ricardo Torronteras se impuso en la final al Heidelberg Volkswagen por 3-0 (25-22/ 25-17/ 25-19) en el Pabellón Quico Cabrera de Santa Cruz de Tenerife. Un día antes, las sevillanas habían superado en semifinales al Avarca de Menorca, defensor del título, de modo que la primera vez que este trofeo llega a Andalucía.

Durante el acto, Pulido ha destacado que "el apoyo al deporte está en el ADN de esta casa" y ha animado al equipo a seguir creciendo: "Espero que esto sea el inicio de muchas copas y reconocimientos porque, sin ningún tipo de duda, os lo merecéis. Al final del camino los méritos llegan, cuando las cosas se hacen bien".

Pulido también ha subrayado el ejemplo que suponen estas jugadoras: "Sois un espejo para muchas niñas que van a querer reflejarse en vosotras". Además, ha anunciado que "esta casa va a seguir apostando estructuralmente por el club" y ha emplazado al equipo a "vernos otra vez con otra copa" la próxima temporada.

Por su parte, Manuel Galán, presidente del club, ha agradecido a la Fundación Cajasol "el apoyo que nos da, además de otras muchas personas que también hacen esto posible". En la misma línea, el coordinador Ricardo Lobato ha expresado su gratitud "a la que lleva siendo nuestra casa durante 20 años".

La capitana del equipo, Maguilaura Frías, visiblemente emocionada, ha reconocido que "es inexplicable lo que estamos viviendo" y ha lanzado un mensaje de ambición: "Esta no va a ser la única copa que vamos a traer".

La Fundación Cajasol amplió el pasado mes de septiembre su patrocinio del Club Esquimo de Dos Hermanas, lo que dio lugar al actual Fundación Cajasol Andalucía. "Una alianza que responde al compromiso de la institución con el deporte base, la formación y la inclusión social a través del voleibol", concluye el comunicado.

"Desde la Fundación Cajasol manifestamos nuestro orgullo por este equipo y nos sentimos parte de este éxito. El mérito es de las jugadoras, del cuerpo técnico y de toda la familia del club, a quienes seguiremos acompañando en los retos que están por venir".