La Fundación Cajasol refrenda su apoyo en Sevilla a las campeonas del voleibol femenino español

Foto de familia tras en el acto de presentación del club de voleibol femenino nazareno Fundación Cajasol Andalucía - Francisco J. Olmo - Europa Press

SEVILLA 10 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Fundación Cajasol ha refrendado su apoyo a las campeonas del voleibol femenino español: las jugadoras del Club Agrupación de Voleibol Esquimo --hoy Fundación Cajasol Andalucía--, originario de Dos Hermanas, y lo ha hecho en un acto, en la tarde noche de este miércoles, que ha servido para reconocer los éxitos logrados por la entidad durante la pasada campaña y presentar los retos de un curso que estará marcado por su histórica participación en 'Champions League'.

La cita ha reunido a representantes institucionales, patrocinadores, cuerpo técnico, jugadoras y medios de comunicación en torno a uno de los proyectos deportivos más destacados del panorama andaluz. Tras conquistar la Liga Iberdrola y la Copa de la Reina, el equipo afronta ahora una nueva etapa con el objetivo de seguir creciendo y competir entre los mejores clubes del continente, informa Cajasol en un comunicado.

Durante su intervención, el presidente de la Fundación Cajasol, Antonio Pulido, ha destacado el orgullo que supone para la entidad acompañar al club nazareno en este momento histórico, poniendo en valor la trayectoria de un equipo que se ha convertido en referencia dentro y fuera de las pistas.

Asimismo, Pulido ha reiterado la "firme apuesta" de la fundación por el deporte andaluz y, especialmente, por el deporte femenino, como "vehículo para transmitir valores de esfuerzo, igualdad, compromiso y superación". La Fundación Cajasol

El director general del club, Ricardo Lobato, ha agradecido el respaldo de la Fundación Cajasol a lo largo de los años: "Damos las gracias a la Fundación Cajasol porque siempre estáis aquí y formáis parte de nuestra historia y de nuestros éxitos". Lobato ha presentado, además, las líneas maestras del proyecto para la nueva temporada antes de la presentación oficial de la plantilla y del cuerpo técnico que defenderán los colores del Fundación Cajasol Andalucía durante el curso 2026/2027.

La jornada ha contado también con la participación del presidente de la Real Federación Española de Voleibol, Felipe Pascual Bernández, quien ha remarcado el crecimiento que vive este deporte en España. "Hemos estado creciendo en licencias porque es un deporte que va ganando arraigo y eso es gracias a entidades como la Fundación Cajasol que apoyan este deporte y, por supuesto, también de forma femenina".

Por su parte, el diputado provincial de Cultura y Ciudadanía de la Diputación de Sevilla, Casimiro Fernández Linares, ha mostrado su satisfacción por participar en el acto y ha destacado el papel que está desempeñando la Fundación Cajasol. "Estoy muy contento de volver a esta casa que empieza a ser el punto de encuentro para el recibimiento de los equipos deportivos sevillanos", ha afirmado.

La consejera de Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía, Patricia del Pozo, ha augurado una gran temporada para el conjunto andaluz y ha resaltado el papel de la Fundación Cajasol dentro de la sociedad andaluza. "Esta temporada va a ser un gran éxito porque ha tenido un gran inicio aquí en su casa, la Fundación Cajasol. Esto es un palacio de la cultura, del deporte y de la sociedad abierto a toda Andalucía".

Finalmente, el alcalde de Dos Hermanas, Francisco Rodríguez, ha subrayado la proyección internacional que tendrá el club durante la próxima campaña. "Tenemos unas campeonas de Copa que van a representar a Dos Hermanas, Andalucía y a toda España por toda Europa".

La presentación ha concluido con la tradicional foto de familia, simbolizando así el respaldo institucional a un equipo que afronta una de las temporadas más importantes de su historia. Tras un año inolvidable culminado con el doblete nacional, el Fundación Cajasol Andalucía emprende ahora el desafío europeo con la ambición de seguir llevando el nombre de Andalucía a lo más alto del voleibol continental.