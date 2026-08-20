La Fundación Cajasol renueva su compromiso con el Club Deportivo Sordos de Huelva

El presidente de la Fundación Cajasol, Antonio Pulido, y el presidente del Club Deportivo Sordos de Huelva, José María Benabat, tras suscribir el acuerdo de colaboración. - FUNDACIÓN CAJASOL

HUELVA 20 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Fundación Cajasol y el Club Deportivo Sordos de Huelva han firmado un nuevo convenio de colaboración para seguir impulsando la actividad que la entidad de fútbol sala inclusivo desarrolla en la provincia de Huelva. El acuerdo ha sido suscrito por el presidente de la Fundación Cajasol, Antonio Pulido, y el presidente del Club Deportivo Sordos de Huelva, José María Benabat.

Según ha indicado la fundación en una nota, el Club Deportivo Sordos de Huelva se ha consolidado como "una referencia" en la promoción del deporte inclusivo y en la "creación de oportunidades" para que las personas con pérdida auditiva puedan acceder a la práctica deportiva en igualdad de condiciones.

En particular, el club desarrolla una "importante labor" a través de sus equipos de fútbol sala, fomentando la participación deportiva, la convivencia y la inclusión. Además de su actividad competitiva, la entidad impulsa iniciativas orientadas a la formación, la integración social y la transmisión de valores a través del deporte.

Mediante este convenio, la Fundación Cajasol apoyará las actividades que el club lleva a cabo en materia de deporte base y promoción deportiva, prestando especial atención a la participación de niños y jóvenes. Entre los objetivos de esta colaboración destacan el fomento de hábitos de vida saludables, la educación en valores como el "esfuerzo, el compañerismo y la solidaridad", así como el impulso de acciones que favorezcan la integración social mediante la práctica deportiva.

La colaboración también permitirá respaldar iniciativas destinadas a acercar el fútbol sala y el deporte a la comunidad, promoviendo acciones educativas, sociales y deportivas que favorezcan la participación de menores y jóvenes, "especialmente en aquellos entornos donde el deporte se convierte en un instrumento de cohesión social y crecimiento personal".

Subraya la Fundación Cajasol que la labor del Club Deportivo Sordos de Huelva "trasciende el ámbito estrictamente deportivo" para "convertirse en una herramienta de inclusión, participación y desarrollo personal".

A través de sus equipos y actividades, el club facilita que personas con pérdida auditiva de distintas edades puedan acceder al deporte en un entorno adaptado, fomentando la convivencia, la igualdad de oportunidades y la plena integración social.

Con el apoyo de la Fundación Cajasol, esta iniciativa "continúa fortaleciendo" un modelo deportivo que promueve la accesibilidad, derriba barreras y "contribuye a construir una sociedad más inclusiva", por lo que, con esta iniciativa la fundación destaca que "refuerza su apuesta" por el deporte "como herramienta de cohesión social y desarrollo personal", respaldando proyectos "que contribuyen al bienestar de las personas y generan un impacto positivo en su entorno".