La Fundación Cajasol y el Sevilla FC reafirman su colaboración en iniciativas de integración y educación

El presidente de la Fundación Cajasol, Antonio Pulido, y el presidente del Sevilla FC, José María del Nido Castro, tras la firma del convenio de colaboración. - FUNDACIÓN CAJASOL

SEVILLA 23 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Fundación Cajasol, Antonio Pulido, y el presidente del Sevilla FC, José María del Nido Castro, han reafirmado su firme compromiso con el deporte y la acción social a través de un acuerdo de colaboración que tiene como objetivo apoyar, una vez más, las iniciativas sociales impulsadas por el Sevilla FC.

Estas iniciativas se centran en áreas clave como la educación y la integración social, y se desarrollan a través de programas emblemáticos como 'Sácale partido al cole', el 'Mundialito de la Inmigración' y el programa 'Gólgota' de Semana Santa.

Para la Fundación Cajasol, el apoyo a actividades que promuevan el deporte base y los valores fundamentales a través de este medio es una de las piedras angulares de su misión. En palabras de Antonio Pulido, "a través del deporte, de una manera divertida y lúdica, trabajamos para fomentar valores esenciales para nuestra sociedad, como el compañerismo, el trabajo en equipo, la tolerancia y la solidaridad".

"Por este motivo, ponemos especial énfasis en los más jóvenes, ya que nuestra labor es inculcar y promover la educación en estos valores desde la infancia, favoreciendo la integración social sin discriminación alguna y garantizando la igualdad de oportunidades", ha añadido.

El Sevilla FC, además de su labor deportiva, impulsa diversas iniciativas sociales, culturales y educativas que buscan transmitir los valores del club. A través de estas actividades, el club vincula el deporte con la cultura y la acción social, abordando cuestiones que impactan positivamente en la sociedad.

Entre los programas destacados que se desarrollan en colaboración con la Fundación Cajasol se encuentran el citado 'Sácale Partido al Cole', un programa de visitas escolares a centros educativos de Sevilla y su provincia, en el que jugadores del Sevilla FC realizan diferentes actividades para transmitir valores fundamentales como la tolerancia, el respeto al rival y la importancia de una alimentación saludable.

En cuanto al 'Mundialito', se trata de un torneo de fútbol que se celebra en la Ciudad Deportiva del Sevilla FC y que reúne durante un fin de semana a más de 300 jugadores de diversas nacionalidades. El evento se caracteriza por la promoción de valores como la integración, la amistad y el respeto entre culturas y razas, con el objetivo de favorecer la integración de colectivos desfavorecidos, especialmente de inmigrantes en la ciudad.

A través de estos programas, tanto la Fundación Cajasol como el Sevilla FC siguen demostrando su compromiso con el bienestar social, la inclusión y la promoción de valores humanos fundamentales en nuestra comunidad.