Granada.-Cultura.- Diputación aprueba este jueves el comodato que permitirá que la obra de Guerrero siga 10 años más

Publicado 26/02/2015 5:59:48 CET

GRANADA, 26 Feb. (EUROPA PRESS) -

El pleno de la Diputación de Granada prevé aprobar este jueves en sesión ordinaria el comodato por el que 60 cuadros de José Guerrero permanecerán durante diez años más en Granada, en concreto en el museo de la Diputación que lleva su nombre en la calle Oficios de la capital.

Así lo ha señalado el portavoz del equipo de gobierno provincial, José Torrente, que ha recordado que se trata de un acuerdo que no supone remuneración económica alguna para la familia, y por el que la Diputación se compromete al fomento y promoción de la investigación sobre la obra artística objeto de su gestión y en particular a la correspondiente al fondo. La comisión paritaria estará compuesta por seis miembros con voz y voto, tres de la familia, y tres de la institución provincial.

Así se procede a "compartir la gestión con quienes son los legítimos dueños de la obra del artista", ha indicado Torrente, que ha especificado que en la comisión paritaria habrá también tres miembros con voz y sin voto que representarán a los técnicos del Ministerio de Educación y Cultura, la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento de Granada. El museo contará con una comisión asesora conformada por tres personas de prestigio en el ámbito del arte contemporáneo.

El Centro Guerrero reforzará "el impulso a la obra del artista con la complementaria necesidad de hacer una programación de cultura contemporánea" que está "en el ánimo" del museo y a la vez forma parte del acuerdo con la familia, ha explicado José Torrente.

Además, en el pleno el equipo de gobierno dará cuenta ante el pleno del informe de Intervención y Tesorería sobre cumplimiento del pago de las obligaciones según la ley 5/2010 y del periodo medio de pago a proveedores que se situó en el último trimestre de 2014 en 9,82 días cuando en el trimestre anterior fue de 23,72 pese a que hubo una contratación menor. En cuanto a los pagos de trabajos que tenían algún trámite pendiente, se situaron en 6,84 días al final del trimestre frente a los 10,83 del periodo anterior. Se están pagando facturas de enero de 2015 a los proveedores.

Son datos que dan cumplimiento a la ley por lo que "nos mueven a satisfacción y a no bajar la guardia" pues de "esta gestión se benefician quienes nos proveen de obras y servicios" con la repercusión que ello tiene para la economía de estas empresas, ha indicado el portavoz quien ha recordado que en anteriores mandatos provinciales el pleno no tenía acceso a estos informes "quizá porque no eran datos de los que pudieran alardear".

La Diputación aprobará asimismo un programa provincial de emergencia social con una dotación prevista de 200.000 euros para dar atención a actuaciones por casos de necesidad sobrevenida o crónica entre familias con pocos recursos de la provincia. "No vamos a dejar al albur de las circunstancias, por duras que sean en algunos casos, a las familias que requieran de este apoyo que la Diputación se compromete a realizar con los ayuntamientos de la provincia", ha afirmado a este respecto José Torrente.

Otro de los temas destacados que verá el pleno es el de la resolución del contrato de la residencia Turismo Tropical de la Diputación en Almuñécar después de que el Consejo Consultivo de Andalucía dictaminara dando la razón al equipo de Gobierno provincial tras los reiterados incumplimientos del empresario que ha tenido durante años la concesión de un contrato de explotación que ahora volverá a salir a concurso.

"Los incumplimientos son graves y manifiestos", ha destacado el portavoz que ha aludido a "la negligencia en el cumplimiento del pliego de condiciones por el que se adjudicó aquel contrato" y que ha impedido a miles de mayores de la provincia disfrutar de unos días de asueto junto al mar a través de la Diputación y los ayuntamientos.

"Damos un paso más para intentar recuperar la gestión de la residencia Turismo Tropical" que está siendo "mal usada por el empresario quien utiliza métodos absolutamente impropios de personas decentes para tapar su mentira con el ruido del insulto y el agravio", ha añadido José Torrente que ha hecho referencia a las "agresiones" a las que tuvo que hacer frente la alcaldesa de Almuñécar, Trinidad Herrera, y por las que ayer recibió el apoyo del equipo de Gobierno de la Diputación.

En el pleno de este jueves, en el que tomará posesión de su acta de diputado provincial Emilio Carrasco, concejal socialista en Cenes de la Vega, tras la dimisión de José María Aponte, se aprobará por unanimidad una moción del Grupo Popular en apoyo a la iniciativa legislativa popular de la asociación Agrafim para la protección social de los enfermos de fibromialgia y síndrome de fatiga crónica.