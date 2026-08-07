Luis García Montero presenta este lunes su novela 'La mejor edad' en un acto en la azotea de la Fundación Cajasol

Archivo - El poeta Luis García Montero posa durante la primera jornada de la 85ª edición de la Feria del Libro de Madrid. - Gustavo Valiente - Europa Press - Archivo

CÁDIZ 7 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Fundación Cajasol, en colaboración de la Asociación de la Prensa de Cádiz (APC), celebrará el próximo lunes 10 de agosto una nueva sesión del ciclo 'La Actualidad en la Azotea', con la presentación de la novela 'La mejor edad', del escritor, poeta y director del Instituto Cervantes, Luis García Montero.

En una nota de los organizadores se ha detallado que el autor estará acompañado por la periodista Ana Rodríguez-Tenorio, ofreciendo una conversación abierta al público en la azotea de la sede de la Fundación Cajasol en Cádiz.

La entrada al evento, que comenzará a las 20,30 horas, será libre hasta completar aforo.

Publicada por Tusquets Editores, 'La mejor edad' es el regreso de Luis García Montero a la novela con una historia "profundamente humana" sobre la memoria, el paso del tiempo, la culpa, el cuidado y las segundas oportunidades, como se ha reseñado.

La obra narra el inesperado reencuentro entre un antiguo presidiario y el juez que, en los últimos años del franquismo, lo condenó sin pruebas, dando lugar a una reflexión sobre la justicia, el remordimiento y la posibilidad de reconciliación.

Considerado una de las voces imprescindibles de la literatura española contemporánea, Luis García Montero es autor de una extensa obra poética, narrativa y ensayística, galardonada con algunos de los premios más prestigiosos de las letras españolas.

Desde 2018 dirige el Instituto Cervantes y mantiene una intensa actividad cultural e intelectual tanto dentro como fuera de España.

Ana Rodríguez-Tenorio será la encargada de conducir el encuentro, que permitirá a los asistentes conocer de primera mano el proceso creativo del autor, las claves de su última novela y su visión sobre la literatura como herramienta para comprender la sociedad y el paso del tiempo.

Esta actividad forma parte del ciclo 'La Actualidad en la Azotea', una iniciativa organizada por la Fundación Cajasol y la Asociación de la Prensa de Cádiz que convierte la azotea de la fundación en un espacio de encuentro entre el periodismo, la literatura y el pensamiento contemporáneo.

Tras las intervenciones de periodistas y escritores, el programa continuará el jueves 13 de agosto con la participación del politólogo Pablo Simón, y el lunes 17 de agosto con la tertulia 'Los cenáculos madrileños vistos desde Cádiz', con Juanma Lamet, Rafael Moyano y Álvaro Cozar.

Con este ciclo, la Fundación Cajasol y la Asociación de la Prensa de Cádiz reafirman su compromiso con la promoción de la cultura, el debate y el pensamiento crítico, acercando al público algunas de las voces más relevantes del panorama intelectual y periodístico español.