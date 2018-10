De la Torre confía en que todas las instalaciones del Pompidou estén listas en la inauguración

Actualizado 26/02/2015 18:40:02 CET

Asegura que "la obra va en una situación adecuada para que se cumplan las previsiones"

MÁLAGA, 26 Feb. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de la capital malagueña, Francisco de la Torre, ha confiado este jueves en que todas las instalaciones del Centre Pompidou Málaga estén totalmente terminadas para el día de la inauguración, prevista para el próximo 28 de marzo. De hecho, ha asegurado tener "ilusión" en ello.

Preguntado por si puede que no dé tiempo a la apertura de servicios como la cafetería o la tienda, ha dicho que "yo espero que esté todo listo y terminado", asegurando que "la obra va en una situación adecuada para que se cumplan las previsiones".

Al respecto, el regidor ha afirmado que "no me han dicho que esté ni que no esté, pero tengo la ilusión y la esperanza de que esté todo y no tengo noticia de que no vaya a estar todo".

De la Torre ha incidido en el hecho de que "dije que la inauguración sería en los últimos 20 días de marzo y lo cumplimos". "Somos un organismo serio que cumple sus previsiones", ha apostillado.

El Centro Pompidou Málaga, la primera delegación que la institución gala abrirá fuera de Francia, fue presentado este pasado miércoles en la Feria Internacional de Arte Contemporáneo de Madrid (ARCO).

En este enclave se hizo hincapié en que el objetivo es "traducir al andaluz" la filosofía del Centro Nacional de Arte y Cultura Georges Pompidou de París y traer a España su "formidable experiencia", así como hacer que gente joven y quienes habitualmente no tienen acceso al arte se acerquen a él.

Precisamente, el presidente del Centro Nacional de Arte y Cultura Georges Pompidou, Alain Seban, anunció el pasado martes a través de su cuenta de Twitter que la apertura de este espacio que albergará el Cubo del puerto de Málaga tendrá lugar el 28 de marzo, dentro de la única semana disponible para celebrar inauguraciones entre las elecciones andaluzas y las municipales.