Más de 150 personas participan en la jornada de donación de sangre en la Fundación Cajasol en Córdoba

La sede cordobesa de la Fundación Cajasol acogió una jornada de donación de sangre. - FUNDACIÓN CAJASOL

CÓRDOBA 17 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Fundación Cajasol ha evidenciado su "firme compromiso social" con la reciente organización de una jornada de donación de sangre en su sede de Córdoba, con motivo del Día Mundial del Donante de Sangre, una iniciativa que ha logrado "una excelente respuesta" por parte de la ciudadanía", ya que la acción solidaria, celebrada ayer martes 16 de junio, reunió a más de 150 personas que acudieron a la sede de la Fundación para participar en esta colecta especial.

Según ha informado la fundación en una nota, gracias la "generosidad" esas personas "se registraron 122 donaciones efectivas de sangre y una de plasma, unos datos que reflejan la implicación de la sociedad cordobesa con este tipo de iniciativas impulsadas desde la Fundación Cajasol".

Esta actividad se enmarca dentro de la conmemoración del Día Mundial del Donante de Sangre, promovido por la Organización Mundial de la Salud (OMS) bajo el lema 'Una gota de humanidad. Donemos sangre. Salvemos vidas', y tiene como objetivo, no solo agradecer a los donantes su compromiso, sino también "concienciar sobre la importancia de mantener unas reservas de sangre estables durante todo el año".

El acto contó con la presencia del director del Centro de Transfusión, Tejidos y Células de Córdoba, Rafael Villalba, así como del coordinador de la sede de la Fundación Cajasol en Córdoba, Juan Manuel Carrasco, quienes destacaron la relevancia de este tipo de colaboraciones, para fomentar la cultura de la donación en la provincia.

La colecta celebrada en la Fundación Cajasol se integra dentro de la campaña provincial de donación de sangre, que atraviesa "un momento especialmente positivo", pues en los primeros cinco meses de 2026 se han registrado 13.822 donaciones en Córdoba, lo que supone un incremento del 15,3% respecto al mismo periodo del año anterior. Además, el número de nuevos donantes ha experimentado un notable crecimiento, con 1.425 incorporaciones, cerca de un 69% más que en 2025.

Estos resultados ponen de manifiesto la "creciente concienciación social y el papel fundamental" de entidades como la Fundación Cajasol "en la promoción de iniciativas solidarias, que contribuyen directamente al bienestar de la ciudadanía, consolidándose como un espacio de referencia para la puesta en marcha de actividades sociales, culturales y solidarias que generan un impacto positivo en la comunidad".