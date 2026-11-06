Participación ciudadana, fotografía y jazz en la agenda de Fundación Cajasol de la próxima semana en Huelva

Cartel de 'Cicerones de Barrio, Lo de siempre, contado por primera vez'. - FUNDACIÓN CAJASOL

HUELVA 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

Fundación Cajasol en Huelva continúa ofreciendo espacios para el encuentro, la reflexión y la cultura con una programación que, durante los próximos días, pone el foco en el compromiso ciudadano, la creatividad y la actividad cultural en nuestra ciudad.

Según ha indicado la entidad en una nota de prensa, el martes 10 de noviembre, a las 11,00 horas, la sede de la fundación acogerá una nueva edición de 'Cicerones de Barrio, Lo de siempre, contado por primera vez'. Se trata de una iniciativa dedicada a acercar la historia, la identidad y las experiencias que han dado forma a los distintos barrios de la ciudad.

En esta ocasión, la actividad estará centrada en la barriada de Las Colonias y contará con la participación de la Plataforma Andaluza del Voluntariado, que ofrecerá la ponencia 'El rol del voluntario/a como catalizador de cambio en su propio entorno'.

Además, en la misma jornada, a las 18,00 horas, como complemento a la jornada de la mañana, se desarrollará una visita guiada por la barriada de Las Colonias, "una oportunidad para conocer sobre el terreno la historia y singularidades de uno de los barrios más representativos de Huelva".

Por otra parte, el 12 de noviembre, a las 20,30 horas, tendrá lugar una nueva cita con el ciclo Jazz con la actuación de Fresh Wind 4Tet. Una nueva cita para disfrutar de la música en directo en un formato cercano y de calidad, que continúa consolidando este programa como una de las referencias musicales de nuestra agenda cultural.

Por otro lado, permanece abierto hasta el 31 de diciembre el plazo de participación en el XVII Certamen Fotográfico organizado por la Asociación de Amigos del Museo Onubense (AMO), una convocatoria ya consolidada dentro del calendario cultural de nuestra provincia.

Una iniciativa que busca fomentar la creación fotográfica y poner en valor el talento de los aficionados y profesionales de la imagen. Más información en: www.amohuelva.blogspot.com y en el Facebook de AMO.