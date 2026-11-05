Profesionales del Hospital Reina Sofía de Córdoba debaten sobre cáncer de mama en la Fundación Cajasol

Cartel del encuentro 'Cáncer de mama: 50 años transformando el pronóstico'. - JUNTA DE ANDALUCÍA

CÓRDOBA 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Hospital Universitario Reina Sofía de Córdoba, perteneciente al Servicio Andaluz de Salud (SAS) de la Consejería de Presidencia, Sanidad y Emergencias, y la Fundación Cajasol en Córdoba, junto al Instituto Maimónides de Investigación Biomédica de Córdoba (Imibic), cierran este jueves el ciclo de conferencias 'Cómo hemos cambiado' con una sesión dedicada al cáncer de mama.

Así lo ha indicado la Junta de Andalucía en una nota en la que ha detallado que, bajo el título 'Cáncer de mama: 50 años transformando el pronóstico', esta última cita se celebra en la tarde de este jueves, a las 19,00 horas, en la sede de dicha fundación.

El encuentro pondrá el broche final a esta iniciativa, enmarcada en el 50º aniversario del complejo sanitario, tras los encuentros dedicados a nutrición (en septiembre) y salud mental (en octubre). En esta ocasión, especialistas de diferentes disciplinas explicarán cómo ha evolucionado el abordaje del cáncer de mama y acercarán al público el proceso de valoración conjunta que permite decidir la atención más adecuada para cada paciente.

El director gerente del Hospital Reina Sofía, Francisco Triviño, ha destacado que "este ciclo nos ha permitido compartir con la ciudadanía el conocimiento y la experiencia de nuestros profesionales, una forma de celebrar estos cincuenta años devolviendo a la sociedad parte de lo que nos aporta cada día".

Por su parte, Juan Manuel Carrasco, responsable de la Fundación Cajasol en Córdoba, ha subrayado que "abrir nuestra sede a estos encuentros es una oportunidad para acercar información sanitaria rigurosa y comprensible a la ciudadanía, de la mano de profesionales que son referentes en sus ámbitos".

PROGRAMA

La jornada combina una mirada al pasado, para conocer cómo se atendía a las pacientes hace décadas, una intervención sobre la transformación del pronóstico y una mesa de debate que recreará la dinámica del comité multidisciplinar de cáncer de mama. Concretamente, a través de un caso clínico simulado, los asistentes podrán comprender de manera práctica cómo se comparte la información, qué aporta cada especialidad y cómo se toman las decisiones clínicas.

La sesión comenzará con 'Cuando el cáncer era tabú', un diálogo entre Pilar Notario, médica especialista en Cirugía General y del Aparato Digestivo, y Juan de la Haba, jefe de sección de Oncología Médica. Ambos repasarán cómo se entendía y se abordaba la enfermedad en el siglo pasado y los cambios que se han producido desde entonces en la atención y en la manera de hablar del cáncer.

A continuación, la radióloga Sara Romero ofrecerá la ponencia 'Cómo se ha transformado el pronóstico', que permitirá conocer la evolución del diagnóstico y su contribución a los avances en el abordaje de esta enfermedad.

Más tarde, el doctor de la Haba moderará una mesa en la que los participantes explicarán su función dentro del comité. Desde Radiodiagnóstico se presentará un caso clínico ficticio, siguiendo la dinámica habitual de las reuniones de dicho comité. A partir de esa información, los profesionales compartirán sus valoraciones hasta alcanzar una propuesta consensuada.

Finalmente, participarán en el debate Pilar Notario y Sara Romero, junto a Rafael Castro, director UGC Poniente; Pablo Ignacio Contreras, especialista en Medicina Nuclear; María Oroz, especialista en Cirugía Plástica y Reparadora; María Espinosa, especialista en Oncología Radioterápica, y Teresa Sánchez, especialista en Anatomía Patológica.