La recreación del traje de flamenca de la princesa Grace une Mónaco con España en una muestra de Cajasol en Sevilla

El delegado de Fiestas Mayores, la embajadora de Mónaco y el presidente de la Diputación, junto a la recreación del traje de flamenca de la princesa Grace - CAJASOL

SEVILLA, 22 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Sala Vanguardia de la Fundación Cajasol acoge hasta el 12 de julio una muestra que recorre los vínculos históricos entre el Principado de Mónaco y España, con una recreación única del traje de flamenca de la princesa Grace de Mónaco como uno de sus grandes atractivos.

En este sentido, la Fundación Cajasol ha inaugurado en la mañana de este lunes, 22 de junio, a las 12,00 horas, la exposición 'Mónaco y España: cinco siglos de historia compartida', una muestra que "profundiza en los estrechos lazos históricos, culturales y diplomáticos entre ambos territorios", informa en un comunicado.

El acto de inauguración ha contado con la participación del presidente de la Fundación Cajasol, Antonio Pulido; la embajadora de Mónaco en España, Catherine Fautrier-Rousseau; y el delegado municipal de Fiestas Mayores del Ayuntamiento de Sevilla, Manuel Alés.

Durante su intervención, Pulido ha subrayado la relevancia de esta iniciativa cultural, al tiempo que se ha mostrado convencido de que esta exposición permitirá a muchos visitantes "descubrir capítulos apasionantes de una relación histórica" que, 150 años después del inicio de su etapa diplomática, "mantiene toda su vigencia y su riqueza".

Asimismo, el presidente de la Fundación Cajasol ha destacado uno de los grandes atractivos de la muestra por su "incentivo cultural exclusivo de su paso por Andalucía": la recreación "fidedigna" del icónico traje de flamenca que la princesa Gracia de Mónaco lució en la Feria de Abril de 1966, confeccionado de nuevo por el célebre taller sevillano de Lina Sevilla.

Por su parte, la embajadora ha agradecido la acogida de la exposición por parte de la Fundación Cajasol y ha destacado que esta iniciativa supone el inicio de una relación "aún más estrecha" entre el Principado y Andalucía, consolidando los vínculos culturales e institucionales con Sevilla.

En la inauguración también ha intervenido Alés, quien ha remarcado la dimensión histórica y emocional de la relación entre ambas ciudades: "la relación entre Mónaco y Sevilla viene de muchos siglos de un vínculo muy estrecho, no solamente la historia del 66 en la que se enamoró de la ciudad, sino que en ese momento Sevilla también se enamoró de ella. Ese traje es un símbolo de la felicidad que ella nos traía".

La exposición 'Mónaco y España: Cinco siglos de historia compartida' podrá visitarse hasta el próximo 12 de julio, en la citada Sala Vanguardia de la Fundación Cajasol, de lunes a sábado, de 11,00 a 14,00 horas y de 18,00 a 21,00 horas, con entrada libre hasta completar aforo.