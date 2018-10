Fazil Say abre el domingo el ciclo de piano del Maestranza

Actualizado 26/02/2015 18:34:54 CET

El recital, basado en obras de Mozart y Debussy, contará además con una composición del propio pianista

SEVILLA, 26 Feb. (EUROPA PRESS) -

El reconocido pianista y compositor Fazil Say abre el Ciclo de Piano del Teatro de la Maestranza de Sevilla el próximo domingo 1 de marzo, a las 20,30 horas, donde interpretará obras de Mozart y Debussy, además de una composición propia.

El programa, que interpretará el pianista turco, está formado por las siguientes obras: Sonata nº 11 en La mayor, K.331 y Sonata nº 12 en Fa mayor, K.332 de Wolfgang A. Mozart; Sonata Gezi Park 2 del propio Fazil Say (composición que hace referencia a la plaza de Estambul donde, en 2013, se reunieron ecologistas en defensa del Parque Taksim Gezi); y Selección de Preludios Libro 1 de Claude Debussy (La cathédrale engloutie. Profondément calme / Ministrels. Modéré / Des pas sur la neige. Triste et lent / La danse de Puck. Capricieux et léger).

Fazil Say, nacido en Ankara (Turquía) en 1970, estudió piano en el Conservatorio Estatal de Ankara y con Mithat Fenmen quien le pidió que, además de satisfacer los habituales ejercicios de técnica pianística, improvisara temas musicales relacionados con su vida cotidiana y quizá desencadenó su fuerte tendencia a la creación y al jazz, pues hoy lidera el Worldjazz Quartet. Desde que en 1994, con 24 años, recibiera un premio para jóvenes concertistas en Nueva York, Say ocupa una posición relevante en la escena.

Fazil Say, además de un gran músico, es un comprometido activista por la libertades. En 2008 fue nombrado 'Embajador para el Diálogo Intercultural' por la Unión Europea.

Las entradas, cuyos precios oscilan entre los 21 euros de Paraíso y los 36 euros de Patio, se pueden adquirir en las taquillas del Teatro o bien, a través de la web www.teatrodelamaestranza.es.