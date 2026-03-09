La UCO inaugura la exposición de la XIII edición del Premio Bienal de Fotografía Pilar Citoler

Archivo - La obra '04#Giberny', de José Quintanilla, ganadora del premio Pilar Citoler. - UCO - Archivo

CÓRDOBA 9 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Universidad de Córdoba (UCO) ha inaugurado este lunes la exposición de la XIII edición del Premio Bienal Internacional de Fotografía Contemporánea Pilar Citoler, un galardón que cuenta con la colaboración de la Fundación Cajasol y que se ha convertido en una de las convocatorias de referencia en el ámbito de la creación fotográfica contemporánea.

Según ha indicado la UCO en una nota, concretamente, la muestra, que recoge la obra de los quince fotógrafos reconocidos de entre más de medio centenar de propuestas nacionales e internacionales, podrá visitarse en el centro UCOCultura (Plaza de la Corredera, 40) hasta el próximo 12 de abril, en horario de 9,00 a 18,00 horas de lunes a viernes y de 11,00 a 18,00 horas en domingos y festivos.

La inauguración ha contado con la presencia del ganador de esta edición, José Quintanilla; el director General de Cultura de la Universidad de Córdoba, Fernando Lara; la comisaria de la exposición, Cristina Coca, el delegado de la Fundación Cajasol en Córdoba, Manuel Carrasco, y el rector de la Universidad de Córdoba, Manuel Torralbo, quienes han subrayado la calidad de las propuestas presentadas. Además, también han acudido a la inauguración de la muestra algunas de las finalistas del certamen como Ana B. Amado, Estela de Castro, Carma Casulá, Gloria Oyarzábal y Verónica Domingo.

Las piezas reunidas en este catálogo reflejan la diversidad de lenguajes y preocupaciones que atraviesa hoy la fotografía contemporánea. En este sentido, la exposición no trata solo de exhibir imágenes, sino que también intenta ofrecer un espacio de pensamiento, de invitación al encuentro y de diálogo entre artistas y públicos.

La obra galardonada en esta edición, '04#Giberny', de José Quintanilla, propone una investigación sobre el paisaje que apuesta por subrayar la subjetividad de la percepción, desarticulando el espectro cromático de la fotografía analógica y emulando técnicas de estampación propias de las artes gráficas.

Junto a la propuesta ganadora, y formando el cuerpo de esta edición, se despliega el trabajo de catorce artistas finalistas con distintas propuestas en las que se exploran una gran variedad de temáticas como la construcción del paisaje y la relación entre naturaleza e imagen, las realidades latinoamericanas, la construcción del imaginario africano y los discursos de género, derechos humanos y protección animal, política y memoria histórica, los efectos de las tecnologías de la comunicación o la caligrafía y el arte asiático.

Concretamente, las obras expuestas son 'De continuo lo inestable', de Antonio Guerra; 'Mi sueño es morirme', de Martin Weber; 'Paisaje Continuo_Bosque Secundario', de Carma Casulá; 'Usus Fructus ABUSUS_La blanche et la Noire XVIII', de Gloria Oyarzábal; 'La Ventana', de Ana Amado; 'Empty Rooms - La Familia', de Ana Mª McCarthy; 'Zepdos', de Estela de Castro; 'Iván Denísovich', de Roberto Aguirrezabala; 'El Boyero, 2025 ', de Tete Álvarez; 'ST_06Isla Torolla, 2022', de Juan Baraja; 'Refugio Puentes de Algorta', de Verónica Domingo; 'Nereidas en la Alameda, Ciudad de México, 2021', de Paola Bradago; 'Metamorphosis', de Francisco González, y 'KOS', de Magdalena Correa.

Todas estas obras, según recoge la exposición, recuerdan que la imagen es simultáneamente archivo y especulación, vestigio y posibilidad. Los artistas seleccionados despliegan así una capacidad para situarse en ese borde donde lo visible se desborda y reclama nuevas formas de interpretación. En ese sentido, este premio se erige un laboratorio privilegiado para observar cómo la fotografía ensaya otras gramáticas, otras sensibilidades y otros modos de narrar lo contemporáneo.

El Premio Bienal Internacional de Fotografía Contemporánea Pilar Citoler se ha consolidado como una de las convocatorias de referencia en el ámbito de la creación fotográfica contemporánea, reforzando el compromiso de la Universidad de Córdoba con el apoyo a la cultura, la creación artística y la proyección internacional de la fotografía, con la colaboración de la Fundación Cajasol.

En casi dos décadas ha consolidado una identidad reconocible, capaz de atraer propuestas procedentes de muy distintos contextos culturales y de situar a Córdoba en el mapa de la creación contemporánea.