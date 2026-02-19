'Los Amish del mono', 'La Camorra' y 'Ssshhhhh', ganadores del concurso de Carnaval de Cádiz de Fundación Unicaja

Ssshhhhh!!! (de Antonio Álvarez 'El Bizcocho', Sevilla). Hito histórico, primera agrupación sevillana en ganar el primer premio en la modalidad de chirigotas. A 14 de febrero de 2026 en Cádiz, Andalucía (España). - Nacho Frade - Europa Press

CÁDIZ 19 Feb. (EUROPA PRESS) -

El coro 'La Carnicería', la chirigota 'Los Amish del Mono' y la comparsa 'La Camorra' han sido los ganadores este año del XLVII Concurso Fundación Unicaja Coplas del Carnaval Gaditano, que se ha venido desarrollando durante los días 16, 17 y 18 de febrero en el tablao de la Plaza de San Agustín de Cádiz con la participación de un total de 36 agrupaciones.

Además, el Premio Bartolomé Llompart, que reconoce a la agrupación que mejor conecte con el público asistente, ha recaído en la chirigota 'Ssshhhhh!!!', del 'Bizcocho', que fue además el primer premio del concurso del Carnaval de Cádiz en el Gran Teatro Falla.

En una nota, Fundación Unicaja ha anunciado a los ganadores, además de señalar que este viernes 20 de febrero entregará los premios del concurso.

En concreto, en la categoría de coros, las agrupaciones 'La Carnicería' y 'La Esencia' se han alzado con el primer y segundo premio. En la modalidad de chirigotas el primer premio ha recaído en 'Los Amish del Mono', mientras que el segundo ha sido para 'Los muerting planner'. En la categoría de comparsas, las agrupaciones 'La Camorra', de Marta Ortiz, y 'OBDC Me quedo contigo' han logrado el primer y segundo premio.

El jurado de esta edición, que ha valorado "el gran nivel" de los grupos participantes y "la vitalidad y la frescura con la que la cantera del Carnaval comienza a aflorar en el concurso", ha estado compuesto por Fernando Bonat, Paula Marchena, Juan Manuel González y Juan Antonio Delgado.

El certamen ha vuelto a batir récord de participación este año y ha repartido un total de 18.000 euros. En esta edición se ha entregado un primer premio de 3.000 euros y un segundo premio de 2.000 euros para las mejores agrupaciones de coros, chirigotas y comparsas a concurso. El Premio Bartolomé Llompart ha galardonado con 3.000 euros al grupo que mejor sintoniza con el humor gaditano.

La Fundación Unicaja ha explicado que lleva "cerca de medio siglo" apoyando esta tradicional fiesta mediante la organización de este concurso, que tiene como objetivo fomentar la conservación y el mantenimiento de las tradiciones populares, y que se erige como uno de los certámenes más antiguos, arraigados y prestigiosos de la provincia.