Antonio Rodríguez Almodóvar gana el XVII Premio de las letras andaluzas Elio Antonio de Nebrija

SEVILLA 24 Sep. (EUROPA PRESS) -

La junta de gobierno de la Asociación Colegial de Escritores de Andalucía (ACE-A) ha concedido el XVII Premio de las Letras Andaluzas Elio Antonio de Nebrija al escritor sevillano Antonio Rodríguez Almodóvar. La Asociación Colegial de Escritores de España --sección de Andalucía-- reconoce con este premio su defensa "a ultranza" del andalucismo y la "dignidad del habla andaluza", así como su dilatada trayectoria literaria que constituye "una de las más sólidas y fecundas de la literatura contemporánea en lengua española". El galardón cuenta con el patrocinio de la Fundación Unicaja.

En una nota de prensa, la entidad ha destacado que "Rodríguez Almodóvar ha sabido conjugar el rigor académico con la sensibilidad estética y la voluntad de acercar el patrimonio cultural a generaciones diversas de lectores". Su labor en la recuperación, reelaboración y difusión de los cuentos populares constituye "un hito insoslayable" en el estudio y la preservación del imaginario colectivo andaluz e hispánico.

A ello, resalta la organización, se suma una producción poética y narrativa de "notable hondura simbólica" y una escritura ensayística que ha enriquecido los debates críticos actuales. "La amplitud, calidad y trascendencia de su obra lo sitúan en la primera línea de las letras andaluzas y españolas y justifican con creces la concesión de este galardón, que reconoce tanto la excelencia literaria como el compromiso cultural de uno de nuestros autores más destacados", sentencia.

Entre los escritores galardonados en anteriores ediciones están Antonio Gala (Córdoba), Manuel Alcántara (Málaga), Pablo García Baena (Córdoba), Rafael Guillén (Granada), Antonio Hernández (Cádiz), Fernando Arrabal (Melilla), Josefina Molina (Córdoba), María Victoria Atencia (Málaga), Pilar Paz Pasamar (Cádiz), Mariluz Escribano (Granada), Rafael Ballesteros (Málaga), Juana Castro (Córdoba), Ángel García López (Cádiz), Julia Uceda (Sevilla), Rosa Romojaro (Cádiz) y Antonio Carvajal (Granada).