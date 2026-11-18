Archivo - Imagen del Parque de las Ciencias de Granada. (Foto de archivo). - PARQUE DE LAS CIENCIAS DE GRANADA - Archivo

SEVILLA 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía ha aprobado la incorporación de Fundación Unicaja al consorcio Parque de las Ciencias de Granada, ratificando en consecuencia la modificación de sus estatutos trasladada por el Consejo Rector del museo científico granadino, que apoyó por unanimidad la propuesta de entrada presentada por esta fundación de la entidad bancaria malagueña, que tiene entre sus fines el impulso de proyectos sociales, educativos, culturales, deportivos y de emprendimiento.

La incorporación de Fundación Unicaja no supone una alteración en la participación institucional del consorcio, de tal forma que la Junta de Andalucía mantiene el 58 por ciento, el Ayuntamiento de Granada el 25 por ciento, la Diputación de Granada el 9 por ciento, la Universidad de Granada el 6 por ciento, el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) el 1 por ciento y Fundación Unicaja el 1 por ciento, asumiendo de esta forma el porcentaje vacante de participación institucional derivado de la salida de la Fundación CajaGranada.

La Fundación Unicaja, que viene desarrollando programas educativos orientados a la generación de oportunidades y el desarrollo del talento, se incorpora a un Parque de las Ciencias consolidado como referencia en la educación científica del Sur de Europa, permitiendo de esta manera reforzar un marco de colaboración que viene a potenciar los programas Steam, las transferencias de conocimiento y ampliar la base de personas beneficiarias en todos los niveles educativos.

Una vez ratificado por todas las instituciones que lo conforman, el Consejo Rector del Parque de las Ciencias aprobará la modificación de los estatutos para incorporar a Fundación Unicaja.