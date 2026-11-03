El arte flamenco de Juan Medina aterriza el viernes en el Centro Fundación Unicaja Cádiz

El guitarrista y compositor gaditano, Juan Medina, en una imagen de archivo. - FUNDACIÓN UNICAJA

CÁDIZ 3 Nov. (EUROPA PRESS) -

El guitarrista y compositor gaditano, Juan Medina, protagonizará un recital de flamenco el próximo viernes 6 de noviembre a las 19,30 horas con entrada libre hasta completar aforo en el Centro Fundación Unicaja de Cádiz.

En esta cita presentará su trabajo discográfico 'Fugaz' (2025), una propuesta que explora las posibilidades de la guitarra flamenca a través de composiciones propias y de la fusión con otros estilos como el jazz, el neosoul y las músicas de raíz, según ha reseñado Fundación Unicaja en una nota.

Juan Medina, a la guitarra, estará acompañado de su banda de flamenco y jazz, integrada por Alba Molina al cante, Óscar Manzano a la guitarra acompañante y Poti Trujillo a la percusión. Juntos darán forma a un recital que combina la raíz flamenca con nuevas sonoridades y refleja la personalidad musical del guitarrista.

Artísticamente conocido durante años como Juanito Makandé, es un destacado guitarrista y compositor español, reconocido por su enfoque innovador dentro del género flamenco. Desde temprana edad, el músico se sumergió en el mundo de la guitarra de forma autodidacta, absorbiendo conocimientos de maestros como Rycardo Moreno y otros guitarristas locales e internacionales.

Entre sus proyectos destacados se encuentra el lanzamiento de un EP titulado 'Septiembre', en el cual fusiona la guitarra con el piano en cuatro temas, tres de ellos composiciones originales y uno en colaboración con la talentosa Alba Molina.

Actualmente, Juan Medina se encuentra inmerso en la preparación de su primer disco como solista, prometiendo una obra que refleje su pasión por la música y su innovador enfoque en la fusión de estilos, con una predilección por el flamenco y el jazz.

Esta actuación se enmarca en el ciclo de artes escénicas del Centro Fundación Unicaja Cádiz. Tras el concierto de Juan Medina, la programación continúa el 10 de diciembre con un recital de piano de Chico Pérez, músico y compositor que es uno de los pianistas y compositores más reconocidos del país.

Con un estilo único y versátil, ha pisado los escenarios más importantes del continente y ha llevado su música por los festivales de flamenco y jazz de mayor prestigio en nuestro país.