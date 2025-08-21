La cantaora Teresa Hernández actuará el 28 de agosto en La Terraza de Fundación Unicaja de Cádiz

Archivo - La Niña Pastori inaugurando en junio el nuevo espacio cultural de Fundación Unicaja. ARCHIVO. - FUNDACIÓN UNICAJA - Archivo

CÁDIZ 21 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Terraza de Fundación Unicaja de Cádiz recibirá el próximo 28 de agosto a la cantaora, guitarrista y compositora linense Teresa Hernández, una de las voces más destacadas en la creación flamenca contemporánea.

Hernández frecerá su espectáculo 'Romances de la voz herida', acompañada por El Peli a la guitarra, y Nasrine Ramanhi al cajón, como ha detallado en una nota Fundación Unicaja sobre un concierto que comenzará a las 21,00 horas y que será de entrada libre hasta completar aforo.

La actuación se enmarca en el ciclo 'Conciertos en La Terraza' con el que la Fundación Unicaja ofrece recitales flamencos y conciertos de música de autor contemporánea a cargo de algunas de las figuras más relevantes del panorama musical actual.

Con la apertura de La Terraza de Fundación Unicaja, inaugurada el pasado mes de junio, la institución busca promover e incrementar la oferta cultural en la ciudad gaditana a través de propuestas "de calidad" que conectan con "la identidad y el imaginario cultural" de la provincia de Cádiz.

Referente del nuevo flamenco del cuño gaditano, Teresa Hernández (La Línea de la Concepción, 1992) es cantaora, guitarrista y compositora.

En la actualidad está sumergida en el proceso de creación de su primer trabajo discográfico y el estreno de su primer espectáculo en solitario, 'Romances de la voz herida', en el Festival Suma Flamenca Madrid 2025.

Su forma de abordar el cante, la composición y la dirección musical le ha convertido en uno de los nombres más solicitados de la creación flamenca contemporánea junto a artistas como Alfonso Losa, Eduardo Guerrero, Sara Jiménez o María Moreno, ha reseñado Fundación Unicaja.