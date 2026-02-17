El Centro Cultural Fundación Unicaja de Málaga inaugura la exposición 'El viaje de la luz: de Guido Reni a Murillo'

El director de Actividades Culturales de Fundación Unicaja, José María Luna; el director y académico delegado del Museo, Calcografía y Exposiciones de Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, Víctor Nieto, y la comisaria, Mercedes González de Amezúa - FUNDACIÓN UNICAJA

MÁLAGA, 17 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Centro Cultural Fundación Unicaja de Málaga acoge la exposición 'El viaje de la luz. De Guido Reni a Murillo', que ofrece hasta el 5 de julio un recorrido único por la pintura europea y española de los siglos XVI al XVIII, un periodo de extraordinaria riqueza creativa en el que el dominio de la luz es un elemento decisivo para la evolución de las formas artísticas.

La muestra, organizada conjuntamente por la Fundación Unicaja y la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando de Madrid, exhibe 81 obras, entre las que hay retratos, escenas religiosas y mitológicas, bodegones y paisajes de la colección de la Academia madrileña.

De entre el medio centenar de artistas presentes destacan Guido Reni, José de Ribera, Martín de Vos, Claudio Coello, Luca Giordano, Antonio de Pereda, Alonso Cano, Carreño de Miranda, Bartolomé Esteban Murilllo, Vicente Carducho, así como una 'Última Cena' del taller de Tintoretto.

La muestra ha sido presentada este martes por el director de Actividades Culturales de la Fundación Unicaja, José María Luna; el director del proyecto y académico delegado del Museo, Calcografía y Exposiciones de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, Víctor Nieto, y la comisaria, Mercedes González de Amezúa, hasta 2016 conservadora jefe en el museo de la institución madrileña.

El manejo de la luz, crucial en la formación y carrera de todo pintor, es protagonista de esta propuesta, que pone de relieve cómo su uso y tratamiento se resuelve de diferentes modos en cada generación. Así, 'El viaje de la luz' propone un diálogo único entre diferentes academias y trayectorias vitales, invitando a comprender la diversidad de lenguajes visuales que se desarrollaron en distintos contextos geográficos y culturales.

En la muestra destacan piezas como 'Cristo resucitado abrazado a la Cruz' (1620-1621) de Guido Reni; 'La Abundancia' (1584) de Martín de Vos; 'La Magdalena' de Bartolomé Estebán Murillo; 'Prendimiento de Cristo' (primera mitad siglo XVII) de Adam de Coster; 'Florero sobre una cortina' (siglo XVII) de Juan de Arellano; 'Visión de Santa Magdalena de Pazzi' (1669-1689) de Ciro Ferri, y 'El Ángel de la Guarda' (finales del siglo XVII) de Claudio Coello.

EL USO DE LA LUZ COMO VEHÍCULO NARRATIVO

El recorrido expositivo está organizado en torno a cuatro grandes secciones ('Manierismo', 'Inicio del Barroco y caravagismo', 'Color frente a dibujo' y 'Luminosidad') en las que el visitante podrá descubrir cómo estos artistas interpretan la luz, no solo como recurso pictórico, sino como vehículo de espiritualidad, emoción y construcción narrativa.

En 'Manierismo' se exhiben artistas de primera categoría como Jacopo Bassano, Tintoretto o Vicente Carducho. La segunda sección, centrada en el inicio del Barroco y el 'caravaggismo', incluye obras de diversos pintores italianos y españoles como Guido Reni o José de Ribera, que darán paso a otro barroco, esta vez con el subrayado del color frente al dibujo que muestra, entre otras, obras de Alonso Cano, Juan Carreño de Miranda, Bartolomé Estebán Murillo, Juan de Arellano o Luigi Amidani.

Por último, el recorrido culmina en el apartado 'Luminosidad', en el que se citan figuras como Luca Giordano, Antonio Acislo Palomino, Claudio Coello o Salvator Rosa.

La muestra reúne en Málaga una selección única procedente de una de las colecciones artísticas más completas, cuantiosas y cualificadas de nuestro país, cuyas obras, en gran número, es la primera vez que visitan Andalucía.

Piezas que, en cifra estimable (como es el caso de 'La batalla de Clavijo' de Orazio Borgianni, de 'Príamo y Tisbe' de Matías Jimeno, 'Santa Teresa' de Andrea Vaccaro, 'Toma de hábito del Beato Orozco' de Bartolomé González, o 'Inmaculada Concepción' de Acisclo Antonio Palomino), han sido restauradas, rehabilitadas y puestas a punto para la ocasión, luciendo un estado excepcional que permitirá apreciarlas en toda la magnitud de su belleza.

Cada obra soporta una historia capaz de cumplir con las más altas expectativas de cualquier amante del arte español y europeo, pero algunas destacan por extremos que resultan sumamente curiosos. Es el caso de la 'Magdalena' de Murillo, que fue protagonista de uno de los casos más tempranos de aplicación de legislación en defensa del patrimonio histórico en nuestro país.

Fruto del interés por obras destacadas del Barroco español, Carlos III firmó en 1779 un real decreto por el que se prohibía vender al extranjero cuadros de autores fallecidos. Unos meses más tarde en la aduana de Ágreda se interceptó este lienzo de Murillo, que pretendía sacarse de España.

Gracias al decreto pudo ser decomisado y se envió al Rey, quien lo regaló a la Academia, como se informa en las actas del 5 de marzo de 1780. Otras piezas, en buen número, destacan por proceder de una de las colecciones más importantes del arte español, la que configurará Manuel Godoy, conocido históricamente como el 'Príncipe de la Paz', fruto de su influencia militar y política.

Es el caso de ' Cristo recogiendo sus vestiduras' de Alonso Cano, 'La Abundancia' de Martín de Vos, 'Jacob y Labán con los rebaños o Jacob en el pozo' y 'Salida de los hebreos de Egipto o Partida de Jacob con su rebaño' de Pedro de Orrente, y 'La Visitación' de Luca Giordano. También cabe destacar 'Cristo resucitado abrazado a la cruz' de Guido Reni (1620-1621), procedente de las colecciones reales del Alcázar de Madrid, una de las pocas obras que se salvaron del incendio que entre la Nochebuena y la Navidad de 1734 asoló el monumento.

Este proyecto forma parte del acuerdo entre la Fundación Unicaja y la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando para promover, planificar y ejecutar exposiciones compartidas, presentadas en itinerancia en sus respectivas sedes de Madrid y Málaga. Así, tras su paso por Málaga está previsto que la exposición recale en las salas del Museo de la Real Academia en 2027.

VISITAS GUIADAS, CONFERENCIAS Y CONCIERTOS

La exposición 'El viaje de la luz: de Guido Reni a Murillo' puede se puede visitar del 18 de febrero al 5 de julio en el Centro Cultural Fundación Unicaja de Málaga (Plaza del Obispo, 6) de lunes a sábados en horario de 10 a 14 horas y de 16 a 19 horas, y los domingos y festivos de 10 a 14 horas.

La entrada al centro es un donativo solidario de tres euros y la recaudación se destinará íntegramente al comedor para personas sin recursos de 'Ángeles Malagueños de la Noche' y el centro de día para personas en situación de calle 'La Casa de la Esperanza'.

Se ofrecen visitas guiadas gratuitas para grupos de máximo 20 personas, de lunes a viernes a las 11, 12, 13, 16.30 y 17.30 horas; los sábados a las 11, 12, 16.30 y 17.30 horas, y los domingos a las 11 y 12 horas. Además, se ofrecerán dos pases en inglés los viernes a las 17 horas y los sábados a las 12.30 horas. Las visitas se pueden reservar en mediacionculturalmalaga@fundacionunicaja.com o en el teléfono 952 62 48 62.

Asimismo, Fundación Unicaja y la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando de Madrid pondrán en marcha un programa de actividades paralelas compuesto por un ciclo de conferencias, visitas teatralizadas y conciertos, que tendrán lugar a partir de abril.