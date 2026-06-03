Escolares de Rota (Cádiz) participan en una jornada de limpieza de costas respaldada por Fundación Unicaja

Escolares de Rota en una jornada de limpieza de la costa respaldada por Fundación Unicaja - FUNDACIÓN UNICAJA

ROTA (CÁDIZ), 3 (EUROPA PRESS)

Cerca de medio centenar de alumnos y alumnas de tercero y quinto de Primaria del Colegio Nuestra Señora del Perpetuo Socorro de Rota (Cádiz) han participado en una jornada de limpieza de la playa, dentro de un programa de educación ambiental promovido por Fundación Ecomar y respaldado por Fundación Unicaja.

El responsable de Fundación Unicaja en Cádiz, Javier Vela, ha asistido a esta jornada de limpieza, celebrada en la Escuela de Vela Theresa Zabell de Rota.

En una nota, la Fundación Unicaja explicado que el proyecto 'Limpieza de costas y educación ambiental' desarrollado por la Fundación Ecomar, entidad fundada por la deportista olímpica Theresa Zabell, promueve la sensibilización y la participación activa de la ciudadanía en la conservación del medio marino y litoral en Andalucía y Ciudad Real.

La iniciativa, seleccionada en la convocatoria de respaldo de proyectos de medio ambiente de Fundación Unicaja, tiene como objetivo implicar a cerca de 1.000 jóvenes en la protección del entorno natural, especialmente el medio marino, a través de acciones que combinen educación ambiental y participación directa en jornadas de limpieza del litoral.

Estas actuaciones permiten abordar cuestiones como la sostenibilidad, la economía circular y la importancia de preservar los ecosistemas marinos, al tiempo que fomentan valores como el trabajo en equipo, la solidaridad y el respeto por el entorno.

Desde que comenzó el proyecto, se han retirado de las costas más de media tonelada de residuos.

Sobre la Fundación Ecomar se ha resaltado que cuida el mar desde 1999 a través de la educación, concienciación y actuación para crear un futuro más limpio y saludable para el planeta, invitando a formar parte de la solución y reparar el daño causado en los ecosistemas marinos.

Fue fundada por Theresa Zabell, única mujer española con dos oros olímpicos que, al retirarse de la vela olímpica, ha dedicado gran parte de su tiempo a la concienciación sobre la conservación del entorno natural y marino.

La iniciativa 'Limpieza de costas y educación ambiental' de Fundación Ecomar es uno de los 36 proyectos en Andalucía y Ciudad Real seleccionados en la convocatoria social y medioambiental impulsada por Fundación Unicaja. Dotada con dos millones de euros, tiene como objetivo promover iniciativas y programas que favorezcan la inclusión de personas vulnerables, así como la sensibilización y preservación de la biodiversidad y especies.