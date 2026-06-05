El espectáculo 'Luz y Verso' de Fundación Unicaja llega a Roquetas (Almería) con música, poesía y proyecciones en 360º

Asistentes acceden al domo geodésico instalado en el Parking del Auditorio Municipal de Roquetas de Mar para el espectáculo 'Luz y Verso'. - UNICAJA

ALMERÍA 5 Jun. (EUROPA PRESS) -

El espectáculo 'Luz y Verso' de Fundación Unicaja ha llegado al parking del Auditorio Municipal de Roquetas de Mar (Almería), donde permanecerá hasta el 14 de junio, para acercar al público cuatro siglos de historia del arte a través de una experiencia sensorial en un gran domo geodésico de 360º, con proyecciones de obras maestras de la pintura española, música en directo, poesía y ambientación aromática.

La propuesta podrá disfrutarse de martes a domingo, en dos pases diarios a las 18,00 y 20,00 horas, con un pase matinal extra a las 12,00 horas durante el fin de semana. El último domingo, las sesiones serán a las 12,00, 17,00 y 19,00 horas, según ha trasladado la fundación en una nota.

Las entradas, en beneficio de la Asociación para la Integración, el Desarrollo y el Aprendizaje (AIDA), se pueden adquirir a través de la web de Fundación Unicaja. La recaudación se destinará a esta entidad, dedicada a ofrecer apoyo educativo, terapéutico y orientación a familias con necesidades especiales.

La responsable de Fundación Unicaja en Almería, Esther Jerez; el concejal de Cultura del Ayuntamiento de Roquetas de Mar, Daniel Salcedo, y la coordinadora de AIDA, María José Gutiérrez, han asistido al primer pase de esta experiencia sensorial.

'Luz y Verso' muestra el legado pictórico español a través de una propuesta contemporánea y accesible, creada para conectar con diferentes generaciones y acercar este patrimonio a todos los públicos.

En el interior del domo geodésico, el espectador se sitúa en el centro de un recorrido sensorial en el que conviven proyecciones de gran formato de 20 obras maestras del Museo Nacional del Prado, música en directo a cargo de un cuarteto de cuerda, poesía y una cuidada ambientación aromática.

Obras como 'Las Meninas' de Velázquez, 'El Caballero de la mano en el pecho' de El Greco o 'La Maja desnuda' de Goya dialogan con versos de Lope de Vega, Cervantes, Machado o Lorca, y con composiciones musicales actuales interpretadas en vivo, en una experiencia que, según la fundación, va más allá de un pase escénico convencional.

UN AUDITORIO PARA CIEN PERSONAS

El domo cuenta con un auditorio con capacidad para cien personas y una disposición interior diseñada para la contemplación total en gradas circulares. La propuesta permite al espectador acercarse a los detalles de las obras, observar sus matices y profundizar en su vínculo con ellas. Todas las piezas han sido seleccionadas con el asesoramiento de un equipo de especialistas que ha colaborado en el proyecto.

La visita comienza en la zona exterior del recinto, que actúa como introducción al universo de 'Luz y Verso' con dos espacios. El primero es el taller del artista, una recreación del estudio de un pintor con obras animadas y cuestionarios creativos. El segundo es un estand en el que los visitantes pueden conseguir un retrato de época realizado con inteligencia artificial (IA) e inspirado en el estilo de los grandes maestros.