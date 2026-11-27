Espectáculo 'Luz y Verso' en Úbeda - FUNDACIÓN UNICAJA

ÚBEDA (JAÉN), 27 (EUROPA PRESS)

El Parque Norte de Úbeda (Jaén) acoge desde este viernes y hasta el próximo 6 de diciembre el espectáculo 'Luz y Verso' de la Fundación Unicaja. Se trata de una experiencia sensorial que combina proyecciones de obras maestras de la pintura española, música en directo, poesía y ambientación aromática en el interior de un gran domo geodésico de 360 grados.

La responsable de Artes Plásticas de la Fundación Unicaja, Emilia Garrido; la alcaldesa de Úbeda, Antonia Olivares, y la presidenta de la Asociación de Familiares de Enfermos de Alzheimer 21 de septiembre, Encarnación Martínez, han asistido al primer pase de esta iniciativa. La recaudación de las entradas se destinará íntegramente a la citada asociación, que presta apoyo a personas con alzheimer y a sus familias en la localidad.

El proyecto ha sido diseñado para conectar con diferentes generaciones y acercar el legado pictórico español a todos los públicos a través de una propuesta contemporánea y accesible. En el interior del domo, que cuenta con un auditorio con capacidad para 100 personas y gradas circulares, se proyectan en gran formato una veintena de obras maestras del Museo Nacional del Prado.

De este modo, obras como 'Las Meninas' de Velázquez, 'El Caballero de la mano en el pecho' de El Greco o 'La Maja desnuda' de Goya dialogan con versos de autores de la talla de Lope de Vega, Cervantes, Machado o Lorca. Todo ello se complementa con composiciones musicales actuales interpretadas en vivo por un cuarteto de cuerda y una cuidada ambientación aromática.

ACTIVIDADES EN EL EXTERIOR

La experiencia comienza en la zona exterior del recinto, que introduce a los visitantes en el universo de la muestra a través de dos espacios diferenciados.

Por un lado, se ha recreado el taller de un pintor con obras animadas y cuestionarios creativos; por otro, se ha instalado un expositor donde el público puede obtener un retrato de época personalizado, generado con Inteligencia Artificial e inspirado en el estilo de los grandes maestros.

'Luz y Verso' se podrá visitar en Úbeda de martes a domingo con dos pases diarios fijados a las 17,00 y a las 19,00 horas, sumando un pase matinal extra a las 12,00 horas durante los fines de semana.

Como excepción, para el último fin de semana de la actividad se han programado pases a las 11,00, 13,00, 17,00 y 19,00 horas el sábado 5 de diciembre, y a las 11,00 y 13,00 horas el domingo 6 de diciembre.

Las entradas solidarias tienen un precio de cinco euros y se pueden adquirir a través de la página web oficial del proyecto ('www.fundacionunicaja.com/luzyverso'), siendo el acceso gratuito para los menores de 17 años y los mayores de 65 años.