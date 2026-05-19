Fundación Unicaja acerca al público de Ronda (Málaga) la memoria rural con la exposición 'Las artes del campo'

Fundación Unicaja acerca al público la memoria rural con la exposición 'Las artes del campo'. - FUNDACIÓN UNICAJA

RONDA (MÁLAGA), 19 (EUROPA PRESS)

Fundación Unicaja ha inaugurado la exposición 'Las artes del campo. El ciclo de la tierra; surco, esfuerzo y memoria', que reúne más de 40 piezas procedentes de la colección del Museo Fundación Unicaja de Artes y Costumbres Populares de Málaga para dar a conocer los oficios, útiles y costumbres que han marcado históricamente la vida rural de la provincia.

La responsable de Artes Plásticas de la Fundación Unicaja, Emilia Garrido, ha presentado este martes la muestra, que se puede visitar hasta el 27 de septiembre en el Centro Cultural Fundación Unicaja de Ronda (Málaga), y que propone una reflexión sobre el ciclo de la tierra a través de objetos vinculados a los cultivos tradicionales y al trabajo agrícola.

El recorrido expositivo contempla una selección de piezas del Museo Fundación Unicaja de Artes y Costumbres Populares de Málaga, museo decano entre las instituciones museísticas privadas de la capital malacitana dedicado a preservar, estudiar y difundir el patrimonio etnográfico.

Arados, yugos, trillos, dornillos, botijos, prensas, balanzas o alpargatas se muestran en esta exposición como testimonios materiales de un modo de vida basado en el esfuerzo, la colaboración entre el ser humano, los animales y el paisaje, y la sabiduría popular transmitida de generación en generación.

Han destacado piezas singulares como una talla dieciochesca de San Isidro Labrador y varios ejemplos de barros malagueños del siglo XIX, bajo la autoría de autores como Salvador Gutiérrez de León, que ponen en valor el diálogo entre lo popular y lo artístico.

Otras de las obras que cobran protagonismo en esta muestra son un trillo de rulos, que conserva la memoria del esfuerzo compartido entre hombre, animal y tierra; una balanza de hierro fundido grabada con la inscripción 'Viuda e hijos de Esteban Pérez y Cía', testimonio de un taller familiar artesano; un botijo del artesano malagueño Manuel Fernández Peña; un cebero circular y trenzado de esparto que evoca la estrecha relación entre trabajo, territorio y tradición, y un dornillo de madera tallada a mano del siglo XIX vinculado a la cultura pastoril y rural.

Con esta muestra, Fundación Unicaja reafirma su compromiso con la difusión del patrimonio cultural y etnográfico andaluz, invitando al público a detenerse en ese espacio donde se cruzan oficio y memoria, y a reconocer en estos objetos los relatos y valores que han contribuido a modelar la identidad del territorio.

La exposición 'Las artes del campo. El ciclo de la tierra; surco, esfuerzo y memoria' puede visitarse hasta el 27 de septiembre con entrada gratuita en el Centro Cultural Fundación Unicaja de Ronda de lunes a sábado en horario de 10,00 a 14,00 horas y de 16,00 a 19,00 horas, y domingos y festivos de 10,00 a 14,00 horas.