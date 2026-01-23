Fundación Unicaja convoca una nueva edición de su tradicional concurso de coplas del Carnaval de Cádiz

Archivo - Tablao del concurso de coplas organizado por Fundación Unicaja en la plaza de San Agustín en Cádiz. ARCHIVO. - FUNDACIÓN UNICAJA - Archivo

Fundación Unicaja ha convocado la 47 edición de su tradicional concurso de coplas del Carnaval de Cádiz, que se celebrará los días 16, 17 y 18 de febrero en el tablao que se instalará en la céntrica plaza de San Agustín, en la capital gaditana, una vez haya finalizado el concurso de agrupaciones en el Gran Teatro Falla.

Tras estos tres días de actuaciones, el jurado del certamen anunciará el jueves 19 de febrero el nombre de los coros, chirigotas y comparsas ganadoras, que actuarán en el fin de fiesta del viernes 20 de febrero a partir de las 20,00 horas, ha indicado la Fundación en una nota.

El certamen repartirá 18.000 euros entre las mejores agrupaciones de coros, chirigotas y comparsas, estableciéndose un primer premio de 3.000 euros y un segundo premio de 2.000 euros para las mejores agrupaciones de las modalidades a concurso. Además, el Premio Bartolomé Llompart reconocerá con 3.000 euros al grupo que mejor conecte con el humor gaditano.

Las agrupaciones pertenecientes a la categoría de adultos del COAC podrán concurrir de forma gratuita a este premio en las modalidades de coro, chirigota y comparsa hasta el 6 de febrero.

Para ello deberán enviar sus datos (denominación y clase de agrupación), su representante legal (nombre, dirección, teléfono y correo electrónico), así como una copia de la letra que interpretarán, a la dirección carnaval@fundacionunicaja.com.

También podrán presentar su solicitud en el Centro Cultural Fundación Unicaja de Cádiz, en calle San Francisco, indicando su participacoón al "XLVII Concurso Fundación Unicaja Coplas del Carnaval Gaditano", en horario de 10,00 horas a 14,00 horas y de 16,00 horas a 19,00 horas de lunes a sábado, y de 10,00 horas a 14,00 horas en domingos y festivos.

La Fundación Unicaja ha señalado que lleva "más de cuatro décadas apoyando esta tradicional fiesta" mediante la organización de este concurso, que tiene como objetivo "fomentar la conservación y el mantenimiento de las tradiciones populares, así como impulsar las actividades culturales".

PREMIOS A LOS MEJORES COROS, CHIRIGOTAS Y COMPARSAS

El jurado entregará al mejor coro un primer premio dotado con 3.000 euros y un segundo premio de 2.000 euros a los mejores tangos gaditanos que mezclen de forma más acertada letra, música e interpretación.

Para las chirigotas, los premios serán de 3.000 euros y 2.000 euros para la primera y segunda clasificada, que se concederán a los cuplés con mejor letra, música e interpretación. En cuanto a las comparsas, los mejores pasodobles recibirán un primer premio de 3.000 euros y un segundo premio de 2.000 euros.

También se entregará el tradicional Premio Bartolomé Llompart, con una dotación de 3.000 euros, para la agrupación de cualquier modalidad que por su repertorio general y su actuación mejor conecte con el público y sintonice más estrechamente con el humor gaditano.

El 46 Concurso Fundación Unicaja Coplas del Carnaval Gaditano contó en la pasada edición con las actuaciones de un total de 42 agrupaciones, batiendo un récord de participación en el concurso.

En la categoría de coros, las agrupaciones 'Cádiz el show' y 'Qué barbaridad' se alzaron con el primer y segundo premio. Por su parte, en la modalidad de chirigotas el primer premio recayó para 'Los butaneros' y el segundo para para 'Una chirigota con Shoniket3'. En la categoría de comparsas, las agrupaciones 'La valla' y 'La Chulita' lograron el primer y segundo premio.

El Premio 'Bartolomé Llompart', que lleva el nombre del conocido periodista, recayó en la chirigota 'Los James Bond que da gloria verlos'.