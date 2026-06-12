Fundación Unicaja entrega a Casa Ronald McDonald la recaudación de su velada solidaria en Cádiz con Antoñito Molina

La directora de División de Actividades de la Fundación Unicaja, Cristina Rico, y Antoñito Molina hacen entrega del cheque solidario al gerente de Casa Ronald McDonald Sevilla, Javier Pavo. - FUNDACIÓN UNICAJA

CÁDIZ 12 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Fundación Unicaja ha entregado a Casa Ronald McDonald la recaudación obtenida en la velada solidaria protagonizada por el cantante roteño Antoñito Molina, padrino de esta entidad que ofrece alojamiento gratuito a familias desplazadas por el tratamiento médico de sus hijos enfermos.

La Terraza Fundación Unicaja de Cádiz ha acogido este viernes el evento benéfico, durante el cual la directora de División de Actividades de la Fundación Unicaja, Cristina Rico, y el propio artista han hecho entrega del cheque solidario al gerente de Casa Ronald McDonald Sevilla, Javier Pavo, según ha informado la institución en una nota.

La cantidad donada procede tanto de la venta de entradas como de la recaudación íntegra de la barra solidaria habilitada durante la velada, que estuvo presentada por Socorro López.

Los asistentes disfrutaron además de la actuación de Antoñito Molina, intérprete de temas como 'Y te voy a querer', 'Me estoy volviendo loco' y 'Dicen que el mundo se acaba', en una cita marcada por el carácter solidario y el respaldo a las familias atendidas por Casa Ronald McDonald.