Fundación Unicaja y Estero Natural impulsan la restauración ambiental de los esteros de la Salina de Belén en Cádiz

Estero natural. - FUNDACIÓN UNICAJA

CÁDIZ 29 Jun. (EUROPA PRESS) -

Fundación Unicaja y Estero Natural han señalado que impulsan la restauración ambiental de los esteros tradicionales de la Salina de Belén, ecosistemas de gran valor ecológico y cultural que forman parte de la identidad del litoral gaditano, en el Parque Natural Bahía de Cádiz en Puerto Real.

En una nota, Fundación Unicaja ha indicado que esta es una de las iniciativas que ha sido seleccionada en la convocatoria de proyectos medioambientales impulsada por la Fundación Unicaja.

Así, el responsable de Fundación Unicaja en Cádiz, Javier Vela, y uno de los responsables de Estero Natural, Antonio Rivero, han presentado el proyecto de restauración ambiental en el marco de una jornada de puertas abiertas, la primera de las tres previstas dentro de la iniciativa, concebidas como espacios de encuentro, divulgación y participación ciudadana para dar a conocer las actuaciones que se desarrollarán durante los próximos meses en este enclave del Parque Natural Bahía de Cádiz.

La actuación, promovida por Salvador Algarín y Antonio Rivero desde la empresa de turismo acuícola Estero Natural, tiene como objetivo avanzar en la conservación del patrimonio natural de la Bahía de Cádiz a través de la recuperación ambiental de los esteros de la Salina de Belén de Puerto Real, según han explicado.

Asimismo, han señalado que entre las actuaciones previstas se encuentran la mejora y recuperación de infraestructuras tradicionales, la restauración de espacios degradados, acciones de seguimiento ambiental y diversas actividades de educación ambiental, sensibilización y voluntariado dirigidas a diferentes sectores de la población.

Los esteros tradicionales constituyen uno de los ecosistemas más representativos y valiosos del litoral gaditano. Estos espacios desempeñan un papel fundamental en el mantenimiento de la biodiversidad de las marismas, actuando como zonas de refugio, alimentación y reproducción para numerosas especies de aves, peces e invertebrados.

En este contexto, el proyecto actuará sobre los esteros de la Salina de Belén, en Puerto Real, mediante actuaciones orientadas a la recuperación ambiental del enclave, la mejora de infraestructuras hídricas tradicionales y la puesta en valor de este patrimonio natural y cultural único de la Bahía de Cádiz.

La iniciativa, según han apuntado, busca contribuir a la conservación de hábitats fundamentales para numerosas especies de aves y fauna asociada a las marismas, al tiempo que promueve la puesta en valor de los usos tradicionales vinculados a los esteros y un modelo de desarrollo sostenible ligado a la economía azul.

Fundación Unicaja ha indicado que la ciudadanía interesada en participar en la iniciativa podrá hacerlo a través de las jornadas de puertas abiertas y actividades de educación ambiental, así como en acciones de voluntariado previstas dentro del proyecto, concebidas para fomentar el conocimiento, la implicación social y la conservación activa de estos ecosistemas.

El proyecto 'Restauración ambiental en los esteros del Parque Natural Bahía de Cádiz' es uno de los 36 proyectos en Andalucía y Ciudad Real seleccionados en la convocatoria social y medioambiental impulsada por Fundación Unicaja. Dotada con dos millones de euros, tiene como objetivo promover iniciativas y programas que favorezcan la inclusión de personas vulnerables, así como la sensibilización y preservación de la biodiversidad y especies, ha recordado.