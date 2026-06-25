Fundación Unicaja y Fundación Harena llevan agua potable y seguridad alimentaria a cerca de 10.000 personas en Etiopía

Fundación Unicaja y Fundación Harena se han unido para llevar agua potable y seguridad alimentaria a cerca de 10.000 personas en Etiopía a través de la construcción de dos pozos solares y un huerto comunitario en los kebeles (comarcas) rurales de Lego. - FUNDACIÓN UNICAJA

SEVILLA 25 Jun. (EUROPA PRESS) -

Fundación Unicaja y Fundación Harena se han unido para llevar agua potable y seguridad alimentaria a cerca de 10.000 personas en Etiopía a través de la construcción de dos pozos solares y un huerto comunitario en los kebeles (comarcas) rurales de Lego, Igu Kura Badoye y Mechela Wortu en el municipio de Muketuri. El proyecto, seleccionado en la convocatoria de acción social de Fundación Unicaja y ejecutado con el apoyo del socio local de Fundación Harena en Muketuri, MCSPA, se ha articulado en torno a tres ejes.

Por un lado, según ha informado la entidad en una nota, se han perforado dos pozos de 80 metros en las localidades de Lego e Igu Kura, equipados con bomba de energía solar, paneles fotovoltaicos, tanque elevado de 10.000 litros, red de grifos para consumo humano y abrevadero para el ganado.

Por otro lado, se ha creado huerto comunitario de 20 parcelas de 50 metros con riego por goteo, abastecido por dos tanques de 10.000 litros y diseñado para producir entre 60 y 80 kg de alimentos por familia y año, de los que entre el 20 % y el 30 % de los excedentes se destina a la venta local.

Asimismo, se han impartido formaciones en higiene y saneamiento, nutrición materno- infantil y agricultura sostenible. Gracias a esta iniciativa, se ha reducido drásticamente la exposición a fuentes contaminadas y el riesgo de enfermedades infantiles, así como se ha mejorado la asistencia escolar de las niñas al liberarlas de la carga de recolección y se ha reforzado la diversidad alimentaria de las familias.

La Fundación Harena es una organización sin ánimo de lucro con sede en Málaga dedicada a la cooperación al desarrollo en Etiopía. Trabaja en el municipio de Muketuri desde hace más de una década, impulsando proyectos de acceso a agua, seguridad alimentaria, educación y empoderamiento femenino en colaboración con su socio local MCSPA y con el apoyo de entidades públicas y privadas.

La iniciativa 'Agua potable y seguridad alimentaria para Lego, Igu Kura Badoye y Mechela Wortu' de Fundación Harena es uno de los 36 proyectos en Andalucía y Ciudad Real seleccionados en la convocatoria social y medioambiental impulsada por Fundación Unicaja.

Dotada con dos millones de euros, tiene como objetivo promover iniciativas y programas que favorezcan la inclusión de personas vulnerables, así como la sensibilización y preservación de la biodiversidad y especies.