Concluye el registro policial en Astrabudua (Bizkaia) en una operación con varios detenidos

1100672.1.260.149.20260630150532 Operación policial en Erandio (Bizkaia) - EUROPA PRESS

BILBAO 30 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha concluido el registro policial desarrollado en el barrio de Astrabudua, en Erandio, en una operación policial llevada a cabo también en otros puntos de Bizkaia, con el resultado de varios detenidos.

El registro en Astrabudua se ha iniciado durante la madrugada de este martes en presencia de algunos de los arrestados, y ha concluido sobre las 14.15 horas. Los agentes de la Policía Nacional han permanecido durante horas en domicilios de las calles Madaripe y Etxegorri.

Los policías han requisado, durante los registros, numerosas cajas con material. Fuentes de la investigación han asegurado a Europa Press que se trata de una operación desarrollada por orden de un juzgado de Madrid, y que se encuentra bajo secreto de sumario.

Las mismas fuentes no han querido ofrecer más detalles ni precisar las causas de este operativo judicial, al tratarse de un caso bajo secreto sumarial.