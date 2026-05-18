Fundación Unicaja e Ibima convocan el V Premio de Innovación en Biomedicina y Salud

La responsable de Solidaridad e Investigación de la Fundación Unicaja, Ana Cabrera, y el director científico de Ibima Plataforma Bionand, Francisco J. Tinahones. - FUNDACIÓN UNICAJA

MÁLAGA 18 May. (EUROPA PRESS) -

Fundación Unicaja y el Instituto de Investigación Biomédica de Málaga y Plataforma en Nanomedicina (Ibima Plataforma Bionand) convocan el V Premio Fundación Unicaja de Innovación en Biomedicina y Salud, que este año amplía su dotación económica hasta los 25.000 euros.

El galardón busca reconocer el mejor proyecto de innovación sobre prevención, diagnóstico y tratamiento de enfermedades o mejora de la actividad asistencial.

La responsable de Solidaridad e Investigación de la Fundación Unicaja, Ana Cabrera, y el director científico de Ibima Plataforma Bionand, Francisco J. Tinahones, han dado a conocer este lunes en un acto celebrado en el Centro Cultural Fundación Unicaja de Málaga las bases del premio, que tiene como objetivo fomentar la innovación en salud y sus aplicaciones directas sobre la práctica clínica para mejorar la calidad de vida de la ciudadanía.

Con esta iniciativa, la Fundación Unicaja "continúa su apuesta por la investigación y el avance en Biomedicina como una de sus líneas prioritarias de actuación".

La entidad colabora con el Instituto de Investigación Biomédica de Málaga y Plataforma en Nanomedicina (Ibima Plataforma Bionand) y otras entidades del ámbito de la salud y la innovación para impulsar proyectos que contribuyan a arrojar luz en campos clínicos y científicos especialmente sensibles.

Asimismo, a través de esta colaboración, Ibima Plataforma Bionand, "con el vital apoyo de la Fundación, refuerza su compromiso con la promoción de la innovación en salud y con el desarrollo de proyectos capaces de generar soluciones aplicadas a necesidades reales del entorno sanitario".

IMPULSANDO LA INNOVACIÓN PARA MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA

El plazo de presentación de proyectos será del 1 al 21 de junio y podrán participar profesionales del sistema sanitario público de la provincia de Málaga e investigadores del Ibima Plataforma Bionand.

Los proyectos presentados, que podrán estar en cualquier fase de desarrollo, deberán tener carácter aplicado y el objetivo de promover la innovación a los centros asistenciales del Sistema Sanitario Público Andaluz (SSPA) y/o la transferencia de soluciones innovadoras en las siguientes áreas: aplicación de las tecnologías de la información y de las comunicaciones, dispositivos médicos y sanitarios, innovaciones organizativas o de gestión, innovación en la asistencia al paciente, nuevos tratamientos o formas de dispensación de medicamentos y nuevos métodos de diagnóstico, predicción y/o pronóstico de enfermedades y/o nuevos métodos de predicción de respuesta a fármacos.

El premio de 25.000 euros, que se gestionará a través de la Fundación para la Investigación de Málaga en Biomedicina y Salud (Fimabis), se destinará al desarrollo del proyecto en un plazo de 18 meses, a contar desde la publicación del fallo del jurado.

Las propuestas deberán ser presentadas a través del correo electrónico: transferencia@ibima.eu, indicando en el asunto 'V Premio Fundación Unicaja de Innovación en Biomedicina y Salud' y adjuntando los documentos para presentar la solicitud, disponibles en la web www.ibima.eu/premioinnovacion.

En la cuarta edición se premió el proyecto 'SAVE-EM', un asistente virtual basado en inteligencia artificial para apoyar en la toma de decisiones en situaciones críticas desarrollado por los investigadores María José Luque y Carlos Romero del Centro de Emergencias Sanitarias 061.