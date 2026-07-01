La Fundación Unicaja impulsa el Premio de Trayectorias Académicas Universitarias para los alumnos con mejor expediente

La firma del acuerdo de colaboración entre el presidente de la Fundación Unicaja, José M. Domínguez, y el presidente de la Academia de Ciencias Sociales y del Medio Ambiente de Andalucía, Antonio Pascual. - FUNDACIÓN UNICAJA

MÁLAGA 1 Jul. (EUROPA PRESS) -

Fundación Unicaja y la Academia de Ciencias Sociales y del Medio Ambiente de Andalucía impulsan la decimosexta edición del Premio Andaluz de Trayectorias Académicas Universitarias. Estos reconocimientos distinguen al alumnado de Grado o Máster que haya finalizado sus estudios con los mejores expedientes y 'currículums vitae' en diferentes ámbitos del conocimiento.

El presidente de la Fundación Unicaja, José M. Domínguez, y el presidente de la Academia de Ciencias Sociales y del Medio Ambiente de Andalucía, Antonio Pascual, han firmado el acuerdo de colaboración por el que se ratifica el compromiso de ambas instituciones con este certamen, que en esta edición incrementa su dotación hasta los 20.000 euros en premios, según ha precisado la fundación en una nota.

En concreto, el respaldo a esta iniciativa responde por distinguir la excelencia académica en áreas como la Economía, la Dirección y Administración de Empresas, las Ciencias Sociales y Ambientales, el Derecho o la Estadística, así como al de "impulsar acciones que contribuyan a fortalecer el conocimiento y la enseñanza superior para mejorar el tejido empresarial de Andalucía".

Bajo este contexto, el Premio Andaluz de Trayectorias Académicas Universitarias consta de siete distinciones convocadas con carácter anual, dirigidas al alumnado con mejores currículums y expedientes académicos que hayan finalizado su carrera en el curso 2025-26 en Andalucía y en las especialidades de Economía, Dirección y Administración de Empresas, Derecho y Gestión y Administración Pública, Ciencias Medio Ambientales, Ciencias Sociales y Ciencias Políticas, y Estadística.

La convocatoria de este año incrementa su dotación hasta los 20.000 euros, desglosados en una dotación de 5.000 euros junto a un diploma acreditativo para el mejor de los currículos presentados, y seis premios de 2.500 euros y un diploma acreditativo para el mejor currículo de cada una de las titulaciones restantes. En caso de producirse igualdad de méritos el premio podrá ser compartido. El plazo de admisión de solicitudes está abierto hasta el 30 de septiembre de 2026.

En suma, las personas interesadas en participar en esta convocatoria deberán remitir la solicitud que se encuentra en la web de la Academia de Ciencias Sociales y del Medio Ambiente de Andalucía ('www.acsyma.es') junto a una fotocopia del DNI, certificación académica y otros méritos de interés. Las bases completas se pueden consultar en 'www.acsyma.es' y 'www.fundacionunicaja.com'.