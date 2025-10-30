Fundación Unicaja inaugura el ciclo 'Cultura 360º' en Almería el 12 de noviembre con la filóloga Lola Pons

ALMERÍA 30 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Centro Cultural Fundación Unicaja de Almería acogerá el ciclo de conferencias y diálogos 'Cultura 360º' en el que se abordarán los grandes desafíos del futuro con la participación de pensadores y divulgadores y cuya programación inaugurará el 12 de noviembre la filóloga, escritora y profesora Lola Pons.

Todos los encuentros del ciclo se celebrarán a las 19,00 horas en el Centro Cultural Fundación Unicaja de Almería con entrada libre hasta completar aforo, según ha informado la entidad en una nota.

Este espacio de reflexión contará también con la escritora, profesora, investigadora y ensayista Remedios Zafra, la bióloga y divulgadora científica Odile Rodríguez de la Fuente y la psicóloga y escritora Lola López Mondéjar, que intervendrán en los siguientes encuentros del ciclo.

De la mano de expertos en ciencia, humanidades y tecnología el ciclo tratará asuntos de interés general como la convivencia con la Inteligencia Artificial (IA), la cultura digital, la neurociencia aplicada o la sostenibilidad, entre otros, con un formato dinámico y participativo "con el objetivo de fomentar la reflexión colectiva sobre cómo construir un futuro más consciente y equitativo".

'Cultura 360º' arrancará el 12 de noviembre con Lola Pons que ofrecerá la charla 'Las mujeres en la historia de nuestra lengua' en la que abordará la presencia y relevancia femenina en la historia de la lengua española desde su nacimiento a nuestros días.

El 4 de diciembre la escritora, profesora, investigadora y ensayista Remedios Zafra impartirá la charla 'Máquinas y creatividad. Sobre el trabajo creativo en la cultura-red' en la que tratará sobre la cultura laboral de nuestro tiempo con el foco puesto en el papel actual de la tecnología, la creatividad humana y la IA.

La bióloga y divulgadora científica Odile Rodríguez de la Fuente ofrecerá el 21 de enero la charla 'Biodiversidad. Lecciones de la naturaleza para un futuro sostenible' en la que hablará sobre la crisis de biodiversidad y el cambio climático, el papel de los suelos vivos y los paisajes funcionales, y "por qué la agricultura regenerativa es una solución basada en la naturaleza capaz de transformar fincas, comunidades y territorios".

La programación culminará el 16 de abril con la psicóloga y escritora Lola López Mondéjar y su conferencia 'Osar pensar' en la que reflexionará sobre cómo la corriente actual nos aleja del lenguaje y nos hace dependientes de la tecnología y de la imagen, "atrofiando nuestra capacidad de pensar y narrar".