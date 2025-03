La Fundación Unicaja inaugura en Jaén un gran espacio para celebrar su décimo aniversario

JAÉN 12 Mar. (EUROPA PRESS) -

Fundación Unicaja ha inaugurado este miércoles en Jaén un gran espacio abierto al público como eje central de la programación de actividades conmemorativas para celebrar su décimo aniversario.

Ubicado en la explanada aledaña a El Corte Inglés, podrá visitarse hasta el 21 de marzo. Cuenta con un domo geodésico de 250 metros cuadrados con una innovadora exposición inmersiva, experiencias de realidad virtual, y un auditorio para charlas y conciertos. Además, tiene una zona exterior para actividades infantiles, talleres medioambientales y actividades multideportivas.

Así se ha puesto de relieve en la inauguración de este espacio, con la presencia de la directora de División de Actividades, Comunicación e Imagen de la fundación, Cristina Rico; el alcalde de Jaén, Julio Millán; el subdelegado del Gobierno de España, Manuel Fernández; el delegado de la Junta; Jesús Estrella; la vicepresidenta primera de la Diputación, Francisca Medina, y la presidenta de la Fundación Unicaja Jaén, Carmen Espín, entre otros.

El regidor ha felicitado a la Fundación Unicaja "por esta década de andadura pegada a la sociedad, en la que ha dejado huella aportando proyectos que buscan la igualdad de oportunidades y la mejora del bienestar de la ciudadanía a través de acciones sociales, culturales, deportivas, medioambientales o de voluntariado".

"Se ven reflejadas en este espacio expositivo en el que se da muestra de la vocación de servicio público de la entidad y de su estrecha vinculación con nuestra tierra", ha destacado, no sin añadir que la aportación de la Fundación Unicaja "ha sido y seguirá siendo esencial para la promoción y el desarrollo" de la sociedad jiennense.

En este sentido, ha agradecido "su plena implicación con Jaén" y ha valorado "el impacto positivo de la estrecha colaboración" con el Ayuntamiento durante esta década para impulsar acciones sociales o relacionadas con el patrimonio cultural o deportivo. Como ejemplo, ha aludido Club de Atletismo y a "apoyos esenciales" para eventos culturales "con mayúsculas" como el Festival de Otoño, el Premio Jaén de Piano o el de Artesanía.

COMPROMISO

"Desde el equipo de gobierno estamos ilusionados por continuar recorriendo este camino fructífero de cooperación, con el interés común de propiciar un mejor futuro para Jaén", ha dicho Millán, quien ha destacado también el compromiso de Carmen Espín, "siempre presente y cercana, dispuesta a escuchar y a proponer y que ha marcado el acertado camino de esta entidad".

En esta línea, el subdelegado del Gobierno de España también ha recalcado "la imprescindible labor" que la Fundación Unicaja desarrolla en la provincia de Jaén. Un compromiso que, según ha añadido, "ha sido siempre el de estar al lado de los jiennenses, colaborando con incontables entidades e instituciones para impulsar el desarrollo social y económico del territorio jiennense".

"Hablamos de una fundación que, además, actúa implicando a la sociedad en sus numerosos proyectos sociales, culturales y educativos. Y en estos últimos diez años, Jaén y la Fundación Unicaja han crecido juntas y lo seguirán haciendo para construir un futuro de desarrollo sostenible, cooperación, equidad y bienestar social", ha apuntado Fernández.

EL ESPACIO

En el interior del Espacio Fundación Unicaja, las nuevas tecnologías tienen un gran protagonismo a través de proyecciones 360, maquetas accesibles inteligentes 3D, gafas de realidad virtual y una exposición inmersiva.

Esta muestra, titulada 'La ciudad de los cuentos', es uno de los principales atractivos del domo. Pionera en Europa y que solo puede encontrarse en la actualidad en Shanghái, en ella los visitantes se adentrarán en mundos inspirados en célebres cuentos clásicos, convirtiéndose en protagonistas de una historia que invita a reflexionar sobre el poder de la fantasía y la imaginación.

Además, se podrá conocer en primicia cómo será el futuro museo virtual de la Colección de Arte Fundación Unicaja. Un espacio artístico y cultural, abierto a todos los públicos y edades, donde poder disfrutar y aprender con las principales obras y autores que configuran una de las colecciones artísticas privadas más importantes de Andalucía.

A través de diferentes salas, el visitante podrá adentrarse en obras de José Denis Belgrano, uno de los principales autores del siglo XIX malagueño, y descubrirá la maestría de autores como Martínez de la Vega, Javier Cappa o Mariano Benlliure en la Sala Fundación Unicaja María Cristina.

Conocerá también una sala dedicada a los grandes maestros de la pintura malagueña del siglo XIX con obras de autores de la talla de Muñoz Degrain, Gartner de la Peña, Emilio Ocón y Rivas, Fernando Labrada, Verdugo Landi, Martínez del Rincón, Tomás Sancha y Lengo, Florido Bernills, Pedro Sáenz o Guillermo Gómez Gil.

El espacio también pone a disposición del público maquetas accesibles en 3D de la Catedral de Jaén y la Sala Fundación Unicaja María Cristina de Málaga, compuesta por múltiples terminales interactivos y una pantalla táctil integrada. Al tocarla, ofrece descripciones auditivas, texto e incluso vídeos con interpretación a varios idiomas y lengua de signos democratizando el acceso a la cultura.

ACTIVIDADES

Tras la inauguración, el Auditorio Domo acoge a las 19,00 horas de este miércoles la ponencia inaugural de Toni Nadal, sobre la gestión de la adversidad, la superación y los valores necesarios para los deportes de alta competición.

El jueves será el turno de la economía doméstica con la charla 'Finanzas en casa' a cargo de la divulgadora Amalia Guerrero. El viernes se celebrará un concierto de Victoria Ruiz de la Rubia, que interpretará obras de grandes maestros de la guitarra. Previamente, tendrá lugar el teatro 'Marvin, el mejor mago del mundo' en la carpa exterior del espacio.

El sábado será el turno del cuentacuentos 'Los tres cerditos' y el teatro de títeres 'Peneque, pequeño valiente'. En el auditorio, tendrá lugar el concierto de The Farataos Jazz Band, con un repertorio compuesto por temas del género dixieland de los años 20, 30 y 40. El domingo está previsto el cuentacuentos 'Me lo contaron por Andalucía' y el concierto 'Sin funk no hay paraíso' de Gata Brass Band & Sara Soul.

Por su parte, en las pistas lúdico-deportivas se celebrarán 'masterclass y visitas del Club Atletismo Jaén, Club Jaén Rugby y el Club Gimnasia Rítmica Andújar, así como actividades deportivas guiadas. El 15 de marzo, además, habrá un torneo 3x3 de baloncesto.

Las inscripciones por equipos son gratuitas y se realizan el mismo día del evento de 10,00 a 10,30 horas en el domo o a través del correo electrónico decimoaniversario@fundacionunicaja.com. Los grupos deberán estar formado por un mínimo de cuatro jugadores de categorías desde benjamín a cadete (masculino, femenino y mixto).

Junto a ello, en el exterior del espacio se han programado talleres de concienciación medioambiental sobre creación de huertos urbanos, hotel de insectos, herbolarios y artrópodos.

El Espacio Fundación Unicaja puede visitarse en horario de 10,00 a 14,00 y de 16,00 a 20,00 horas con entrada libre. Toda la programación está disponible en la web https://www.fundacionunicaja.com/decimoaniversario/decimoani...