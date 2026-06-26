Fundación Unicaja, entre las organizaciones mejor valoradas para trabajar en España según sus profesionales. - FUNDACIÓN UNICAJA

SEVILLA 26 Jun. (EUROPA PRESS) -

Fundación Unicaja ha sido distinguida en los Reconocimientos Transformación Customer Centric de la consultora Lukkap como "la organización con mejor valoración interna por parte de sus empleados", en un galardón que pone en valor la cultura centrada en las personas y el compromiso de la plantilla.

Según ha informado Fundación Unicaja en una nota, esta distinción, de carácter nacional, reconoce a aquellas empresas que destacan por la experiencia que ofrecen tanto a sus empleados como a sus clientes, a partir de indicadores objetivos de medición. En este contexto "altamente competitivo" --con la participación de más de 30 compañías, entre ellas grandes multinacionales, muchas con áreas específicas de experiencia de empleado-- Fundación Unicaja ha logrado "la mejor puntuación" en el índice eNPS (Employee Net Promoter Score).

Igualmente, la obtención de este premio "refuerza" el posicionamiento de Fundación Unicaja como una organización "referente" en cultura centrada en las personas. Se trata, además, de una validación externa basada en datos objetivos, como es el eNPS, que contribuye a "fortalecer la credibilidad institucional, potenciar la marca empleadora y aumentar la visibilidad y diferenciación frente a otras organizaciones".

Por tanto, este reconocimiento refleja el compromiso de la institución con las personas que forman parte de la organización. El "alto nivel" de recomendación alcanzado evidencia una plantilla "implicada", que se siente identificada con el proyecto y que actúa como embajadora de la organización.

UN RECONOCIMIENTO BASADO EN LA VOZ DE LA PLANTILLA

El índice eNPS mide el grado en el que los empleados recomendarían su organización como un "buen" lugar para trabajar, a partir de una pregunta directa: "¿Recomendarías tu empresa como un buen lugar para trabajar?". En función de las respuestas, se diferencian tres perfiles: promotores (los empleados más comprometidos, que puntúan con nueve y diez), neutros (perfiles satisfechos, aunque con menor vínculo emocional, que puntúan a la empresa entre siete u ocho) y detractores (empleados con menor nivel de satisfacción, que puntúan del cero al seis). El resultado se obtiene restando el porcentaje de detractores al de promotores.

En 2025, Fundación Unicaja ha alcanzado un eNPS de 46 puntos, resultado de un 61% de promotores frente a un 14% de detractores. "Uno de los aspectos más relevantes de este reconocimiento es la evolución registrada en los últimos años". Así, la Fundación ha pasado de 24 puntos de eNPS en 2023 a 46 puntos en 2025, lo que supone prácticamente duplicar el nivel de recomendación interna en solo dos años.

Además, esta mejora refleja el impacto de las iniciativas impulsadas en materia de experiencia de empleado, comunicación interna y fortalecimiento del sentido de pertenencia gracias a la puesta en marcha de numerosos proyectos en relación con el liderazgo, desarrollo profesional, redefinición de procesos internos tales como el onboarding y a la aprobación de un nuevo convenio.

Junto a la Fundación Unicaja, han sido premiados en esta edición de los Reconocimientos Transformación Customer Centric de Lukkap Holcim (mejor NPS), Barcelonesa (mejor NPS CCO), Hyundai (mejor eNPS CCO) y la Asociación Española Contra el Cáncer (mención especial).