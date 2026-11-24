Cartel de recogida de juguetes de Fundación Unicaja. - FUNDACIÓN UNICAJA

CÁDIZ 24 Nov. (EUROPA PRESS) -

Fundación Unicaja lanza una nueva campaña de recogida de juguetes nuevos para menores de familias vulnerables en Cádiz a beneficio de Fundación Centro Tierra de Todos, Betania, Fundación Márgenes y Vínculos y Nuevo Futuro. La iniciativa se desarrollará hasta el 30 de diciembre en el Centro Fundación Unicaja Cádiz.

Según ha señalado en una nota, la institución realizará una donación de juguetes nuevos a las entidades beneficiarias, cada niño y cada niña recibirá su regalo de Navidad y además cada asociación recibirá un lote de juegos de mesa y libros para su sede.

Esta iniciativa, que se desarrollará también en Almería, Granada, Sevilla, Málaga y Ronda, permitirá que más de 1.800 menores en riesgo de exclusión social atendidos por 29 asociaciones en Andalucía puedan disfrutar de la magia de los Reyes Magos. Por cada juguete donado, las personas que colaboren con esta recogida solidaria recibirán un obsequio por parte de la Fundación Unicaja.

Fundación Unicaja ha recordado que la atención, cuidado y protección a la infancia y la juventud es una de sus líneas estratégicas, que promueve y respalda iniciativas para combatir la pobreza y la exclusión social y fomentar la igualdad.

Esta recogida y donación solidaria de juguetes en Cádiz está destinada a familias vulnerables atendidas por Fundación Centro Tierra de Todos, Betania, Fundación Márgenes y Vínculos y Nuevo Futuro. Así, ha recordado que Fundación Centro Tierra de Todos trabaja para favorecer la integración social y laboral de personas migrantes, jóvenes y colectivos en situación de vulnerabilidad, promoviendo la igualdad de oportunidades, la inclusión y la convivencia intercultural.

Por su parte, Betania brinda apoyo integral a las personas en situación de exclusión social a través de la cooperación entre la persona con problemas sociales graves y un equipo multidisciplinar especialista para lograr la inclusión plena, mientras que la Fundación Márgenes y Vínculos trabaja por la promoción de los derechos, la protección, la igualdad, la cultura, la convivencia, la educación y el bienestar de las personas. Desarrollan proyectos y servicios sociales destinados a la infancia, las familias, la mujer, personas con discapacidad, migrantes o personas en situación de vulnerabilidad desigualdad.

Finalmente, Nuevo Futuro Cádiz ofrece atención continua desde la prevención, protección y acompañamiento a la infancia y juventud más vulnerable, y a sus familias, poniendo a su disposición hogares de acogida en España a niños, niñas y jóvenes desprotegidos y carentes de un ambiente familiar para acompañarlos en el desarrollo de su proyecto vital.