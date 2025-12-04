La Fundación Unicaja pone en marcha un ciclo de charlas sobre el sector literario en Andalucía

Ciclo de diálogos 'Conversaciones en torno a la literatura andaluza'. - FUNDACIÓN UNICAJA

La Fundación Unicaja ha organizado el ciclo de diálogos 'Conversaciones en torno a la literatura andaluza' que analizará la realidad literaria actual en Andalucía de la mano de la mano de los autores del Observatorio Fundación Unicaja de las Letras. Esta iniciativa, que se desarrollará en los centros culturales de Málaga, Cádiz, Almería y Sevilla, profundizará en las conclusiones de este primer informe impulsado por la institución que ofrece "un diagnóstico integral sobre el estado y la evolución del sector literario en Andalucía durante las últimas décadas".

Según ha informado la entidad en una nota, el viernes 12 de diciembre a las 19,00 horas en el Centro Cultural Fundación Unicaja de Málaga tendrá lugar el primero de estos encuentros. Bajo el título 'Forma y Voz. Los géneros literarios', en la mesa de diálogo participarán el Profesor Ayudante Doctor de Teoría de la Literatura y Literatura Comparada de la Universidad de Málaga, Salvatore Cristian Troisi; el novelista y Doctor Honoris Causa por la Universidad de Málaga, Antonio Soler; el doctor en Teoría de la Literatura y Literatura Comparada, Jesús Baena, y el director del proyecto, el catedrático Enrique Baena.

De la mano de estos profesionales y expertos, se abordarán los distintos géneros literarios, la presencia de la literatura en el ámbito educativo, los programas de fomento de la lectura, el papel que desempeñan las instituciones públicas y privadas en la promoción y consolidación de las letras, el valor cultural y de dinamizador del tejido que desempeñan asociaciones, ateneos, reales academias, revistas culturales, bibliotecas y los premios literarios convocados en Andalucía.

El ciclo de charlas continuará en el Centro Cultural Fundación Unicaja de Cádiz el 17 de diciembre; el 13 de enero en el Centro Cultural Fundación Unicaja de Almería, y el 15 de enero en el Centro Cultural Fundación Unicaja de Sevilla. Todos los encuentros tendrán lugar a las 19,00 horas con entrada libre hasta completar aforo.

OBSERVATORIO FUNDACIÓN UNICAJA DE LAS LETRAS

Confeccionado por un equipo de especialistas, bajo la dirección del Catedrático Enrique Baena, el Observatorio Fundación Unicaja de las Letras Informe 2025 analiza específicamente las últimas décadas del sector literario atendiendo a los espacios y corrientes más destacadas, así como a las temáticas, los estilos y trayectorias relevantes que ejemplifican la creatividad en Andalucía.

Así, el trabajo desarrollado se concibe como un reflejo del universo creador en la región, prestando atención a los procesos creadores, los autores, instituciones, focos educativos, editoriales y otros componentes clave del sector, que atestiguan las fortalezas del ámbito literario en Andalucía y sus posibilidades de futuro.

Esta iniciativa se enmarca en el Plan Estratégico de la Fundación Unicaja 2023-2025 y persigue fomentar el análisis y la reflexión en torno al sector de la literatura, uno de los ámbitos de mayor recorrido en la trayectoria de la institución en la esfera cultural.