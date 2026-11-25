Imagen de la Catedral de Málaga. - FUNDACIÓN UNICAJA

MÁLAGA 25 Nov. (EUROPA PRESS) - Fundación Unicaja presentará el libro 'La Catedral revelada. Pequeñas historias del primer templo de Málaga' de Alberto J.Palomo Cruz el próximo lunes, 30 de noviembre, a las 19,00 horas en la Sala Eduardo Ocón de la Sala Fundación Unicaja María Cristina con entrada libre hasta completar aforo.

Así lo ha comunicado la entidad en una nota, donde ha detallado que la publicación, editada por el Servicio de Publicaciones de la institución, propone descubrir la Catedral de Málaga "desde una perspectiva diferente a través de historias, objetos, tradiciones y detalles que pasan inadvertidos para sus visitantes".

La obra reúne cerca de un centenar de textos breves que abordan curiosidades, episodios históricos y elementos patrimoniales del templo. El recorrido permite acercarse a su historia y evolución arquitectónica, pero también a sus bienes artísticos, personajes, símbolos, reliquias, costumbres y otros aspectos singulares vinculados a la vida de la Catedral a lo largo de los siglos.

El libro parte de una selección de artículos publicados en la sección 'Conoce la Catedral' de la revista 'Diócesis Málaga', revisados y ampliados para esta edición. Con un enfoque divulgativo y cercano, la publicación ofrece así una aproximación a la historia del templo a partir de elementos menos conocidos y pequeñas historias relacionadas con su patrimonio y su funcionamiento cotidiano.

Entre ellas se encuentra la presencia de fósiles marinos incrustados en las piedras del suelo, entre los que pueden verse ammonites y restos de moluscos de hace millones de años. Además, la Fundación ha indicado que la obra se acerca también a las peculiares gárgolas talladas con forma de cañón, concebidas para evacuar el agua y que podían producir la impresión de que el edificio estaba protegido por artillería.

Otro de los episodios recogidos se remonta a 1722, cuando durante la excavación de los cimientos de una de las torres aparecieron 87 monedas romanas de oro correspondientes a distintos emperadores, desde Nerón hasta Trajano, que el Cabildo decidió regalar posteriormente al rey Felipe V.

Sobre el autor, Alberto J.Palomo Cruz es divulgador de la historia local y auxiliar del Archivo Histórico de la Catedral de Málaga, institución a la que lleva vinculado profesionalmente más de tres décadas. Es autor de diversas publicaciones sobre la Catedral, la Semana Santa y el patrimonio religioso malagueño.

Fundación Unicaja, dentro de su compromiso con la cultura, promueve la creación literaria a través de su Servicio de Publicaciones. El sello editorial de la institución cuenta en la actualidad con más de 1.500 títulos publicados.

Asimismo, Fundación Unicaja es responsable y propietaria de varios espacios de estudio e investigación literarios como el legado Archivo Díaz de Escovar, la Biblioteca Fundación Unicaja de Estudios Gaditanos Juvencio Maeztu y la Colección de Manuscritos de los hermanos Machado, la más importante a nivel privado que existe en el mundo dedicada a los autores y provista de más de 6.000 documentos.

La institución promueve la creación literaria con la convocatoria de sus certámenes literarios y su respaldo y participación en premios y concursos impulsados junto a otras instituciones. Además, la institución organiza encuentros entre autores y público y otras actividades de fomento a la lectura.