Fundación Unicaja presenta un libro que recopila la producción teatral de Salvador Rueda

MÁLAGA 2 Feb. (EUROPA PRESS) -

Fundación Unicaja presenta el libro 'Salvador Rueda. Teatro' edición literaria de Francisco Linares que recopila la producción teatral del escritor malagueño.

El acto tendrá lugar el lunes, 9 de febrero, a las 19.00 horas en la Sala Eduardo Ocón de la Sala Fundación Unicaja María Cristina con la participación del responsable de Literatura de la Fundación Unicaja, Francisco Cañadas; la profesora de Literatura Española de la Universidad de Málaga, María Isabel Jiménez, y el autor, Francisco Linares.

La publicación, editada por el Servicio de Publicaciones de la Fundación Unicaja, reúne las ocho obras teatrales conocidas de Salvador Rueda ('El secreto', 'La Musa', 'Luz', 'La guitarra', 'Vaso de rocío', 'El poema de los ojos', 'La epopeya del templo' y 'La vocación') bajo la edición literaria de Francisco Linares, han indicado en un comunicado.

Cada pieza sigue el orden cronológico de su aparición, que va fundamentalmente de 1900 a 1912, y que se corresponde con un periodo histórico de cambios llamativos en el teatro español, tras dejar atrás el anquilosamiento decimonónico.

El primero de los títulos es considerado como un vástago del teatro anterior a la renovación modernista. 'La Musa' y 'Luz' representan una muestra del intento de hacer un teatro poético; los dramas 'La guitarra' y 'El poema de los ojos' son de temática costumbrista naturalista; 'Vaso de rocío' y 'La epopeya del templo' se inscriben dentro de la moda del teatro en verso, y 'La vocación' retoma algunos elementos de sus anteriores dramas en prosa, representando una renuncia a la tentativa escénica de Salvador Rueda.

Francisco Linares es profesor de Teoría de la Literatura y Literatura Comparada de la Universidad de Granada y ha desempeñado diversos cargos de gestión investigadora y docente, así como en asociaciones y revistas científicas con publicaciones sobre Salvador Rueda. Su trayectoria académica se centra en el análisis teórico de los discursos literarios, la reflexión sobre los géneros y las formas narrativas, así como en los enfoques comparatistas aplicados a la literatura. Entre sus temas de estudio se halla la obra de Salvador Rueda.

A lo largo de su carrera, Francisco Linares ha contribuido de manera continuada al desarrollo y difusión de los estudios literarios desde una perspectiva teórica y comparada, consolidando un perfil académico orientado al rigor metodológico y al análisis crítico de los fenómenos literarios.