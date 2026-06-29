Fundación Unicaja publica el libro 'Diccionario singular de gastronomía' de Serafín Quero - FUNDACIÓN UNICAJA

MÁLAGA 29 Jun. (EUROPA PRESS) -

Fundación Unicaja presenta el libro 'Diccionario singular de gastronomía' de Serafín Quero, una obra de carácter cultural y divulgativo que propone una aproximación original al universo gastronómico desde una perspectiva literaria, histórica y humanística.

El acto de presentación tendrá lugar el jueves 2 de julio a las 19,30 horas en la Sala Eduardo Ocón de la Sala Fundación Unicaja María Cristina con entrada libre hasta completar, han indicado en un comunicado.

Lejos de responder al modelo tradicional de recetario, 'Diccionario singular de gastronomía' se articula como una recopilación de relatos, anécdotas y reflexiones en torno a alimentos, platos y tradiciones culinarias entre la gastronomía y ámbitos como la literatura, la historia, el pensamiento y el lenguaje.

A través de una amplia diversidad de referencias y episodios, que abarcan desde curiosidades vinculadas a figuras históricas y culturales hasta expresiones populares y cuestiones de índole lingüística, la obra ofrece una visión compleja y enriquecedora de la cocina como fenómeno cultural, donde confluyen identidad, memoria colectiva y creatividad.

Asimismo, el libro pone el acento en la evolución de la alimentación desde una necesidad básica hacia una experiencia social, estética y simbólica, destacando el valor del acto de comer como práctica cultural que trasciende lo meramente funcional para convertirse en un espacio de disfrute y de refinamiento.

En conjunto, se trata de una propuesta que combina rigor, amenidad y sentido del humor, orientada a acercar al lector a la gastronomía entendida como patrimonio cultural, subrayando la dimensión narrativa de los alimentos y su relevancia en la configuración de las sociedades.

Serafín Quero Toribio es profesor de Lengua Española en la Universidad de Dresde (Alemania). Ha impartido conferencias sobre gastronomía y vino en diversas instituciones nacionales e internacionales, y colabora con la revista Club de gourmets. Es miembro de la Academia Gastronómica de Málaga, institución que le otorgó el premio Sebastián Souviron por su labor en la difusión internacional de la gastronomía malagueña y andaluza.

Es autor de una amplia obra relacionada con la cultura del vino y la gastronomía, entre cuyos títulos destacan 'El vino. 120 preguntas', 'La mesa y su leyenda', 'Diccionario cultural del vino', 'El test del vino', 'Poesía a la carta', 'El vino. Historia, arte, literatura', 'El champán. Historia, personajes, anécdotas', 'Los ríos del vino', 'Conversaciones gastronómicas' o 'Málaga, paraíso del vino', entre otros.

COMPROMISO CON LA LITERATURA Y EL MUNDO EDITORIAL

Fundación Unicaja, dentro de su compromiso con la cultura, promueve la creación literaria a través de su Servicio de Publicaciones. El sello editorial de la institución cuenta en la actualidad con más de 1.500 títulos publicados.

El catálogo y librería virtual están disponibles en https://libreria.fundacionunicaja.com/ Asimismo, Fundación Unicaja es responsable y propietaria de varios espacios de estudio e investigación literarios como el legado Archivo Díaz de Escovar, la Biblioteca Fundación Unicaja de Estudios Gaditanos Juvencio Maeztu y la Colección de Manuscritos de los hermanos Machado, la más importante a nivel privado que existe en el mundo dedicada a los autores y provista de más de 6.000 documentos.

La institución promueve la creación literaria con la convocatoria de sus certámenes literarios y su respaldo y participación en premios y concursos impulsados junto a otras instituciones. Además, la institución organiza encuentros entre autores y público y otras actividades de fomento a la lectura.