Fundación Unicaja publica el libro ‘Nativos Inteligentes’ sobre la generación que nace con la revolución de la IA. - FUNDACIÓN UNICAJA

MÁLAGA 16 Ene. (EUROPA PRESS) -

Fundación Unicaja presentará la próxima semana el libro 'Nativos inteligentes. La generación de la IA' de José Antonio Trujillo. Será el martes, 20 de enero, a las 19.00 horas en la Sala Eduardo Ocón de la Sala Fundación Unicaja María Cristina de Málaga.

El acto contará con la participación del responsable de Literatura de la Fundación Unicaja, Francisco Cañadas; el periodista Adolfo Arjona, y el médico y autor del libro, José Antonio Trujillo, han informado desde la fundación en una nota.

La obra, editada por el Servicio de Publicaciones de la Fundación Unicaja, es un ensayo que analiza el impacto de la Inteligencia Artificial en la sociedad actual.

A lo largo de diez capítulos, Trujillo analiza el impacto de la IA en la educación y el cambio de paradigma social, abordando la diferencia entre los denominados 'nativos digitales', individuos que interactúan con la tecnología, y los 'nativos inteligentes', aquellos que no solo dependen de ella, sino que la integran de forma autónoma en su vida diaria y se enfrentan a los nuevos dilemas éticos, educativos y sociales.

Con un estilo divulgativo, el autor recurre a referencias de la actualidad, la historia del pensamiento y su experiencia profesional para analizar a los que están llamados a ser "los nuevos humanistas del siglo XXI".

José Antonio Trujillo es médico, escritor y divulgador científico. Actualmente ocupa la vicepresidencia primera del Colegio de Médicos de Málaga y dirige el Commálaga Health Hub. Su trayectoria se caracteriza por situarse en la intersección entre el humanismo y la ciencia, siendo pionero en el análisis ético de la tecnología aplicada a la salud y la educación.

Es autor de varios trabajos relacionados con la irrupción de la IA como 'Guía básica de Inteligencia Médica Artificial', 'Inteligencia artificial y derechos de los pacientes: el equilibrio necesario' y 'Medicina basada en el humanismo', han manifestado desde Fundación Unicaja.

Así, según han indicado, su trabajo "combina la experiencia clínica con una profunda preocupación por los desafíos éticos, sociales y educativos de la transformación digital". Asimismo, es conferenciante habitual en foros de salud, educación y tecnología.