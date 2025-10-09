Fundación Unicaja renueva su patrocinio al Club de Voleibol Unicaja Costa de Almería

ALMERÍA 9 Oct. (EUROPA PRESS) -

Fundación Unicaja ha renovado su apoyo al Club Voleibol Unicaja Costa de Almería para la temporada 2025/2026, un respaldo que mantiene de forma ininterrumpida desde 1991 al club almeriense, uno de los más laureados del país, con un palmarés de 34 títulos y presencia en la Superliga.

El responsable de Deportes de la Fundación Unicaja, Manuel Dorado, ha visitado las instalaciones del club en el Pabellón Moisés Ruiz, acompañado por el presidente Alfredo Cortés y los miembros de su junta directiva.

Este respaldo, según ha indicado la institución en una nota, responde al "compromiso" de la entidad con el deporte, tanto de élite como de base, que se extiende a más de una treintena de disciplinas, entre las que se encuentran el baloncesto, el atletismo, el voleibol, el waterpolo, el bádminton, el ajedrez, el rugby, el fútbol, el fútbol sala y la gimnasia rítmica, entre otras.

El Club Voleibol Unicaja Costa de Almería se ha consolidado como una "referencia nacional en esta disciplina". Desde su fundación en 1986 de la mano del desaparecido Moisés Ruiz, el club ha recorrido un camino plagado de triunfos, como reflejan sus vitrinas y el trabajo desarrollado tanto en el primer equipo de Superliga como en las categorías inferiores.

A lo largo de sus más de treinta años de historia, ha conquistado 34 títulos, entre ellos doce Superligas, once Copas del Rey y siete Supercopas de España. Actualmente la entidad mantiene una estructura con nueve equipos, entre ellos los de Superliga, Superliga 2 y Primera División Nacional, así como tres juveniles masculinos, un juvenil femenino, un cadete femenino y un infantil femenino.