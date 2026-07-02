La Fundación Unicaja renueva el patrocinio al Teatro de la Maestranza de Sevilla en su nueva temporada

Un fragmento de la representación operística Romeo y Julieta, sobre el escenario del Maestranza - TEATRO DE LA MAESTRANZA

SEVILLA 2 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Fundación Unicaja seguirá respaldando al Teatro de la Maestranza en su nueva temporada tras la renovación del convenio de patrocinio, motivo por el que el espacio escénico ha expresado su más sincero agradecimiento. La colaboración consolida una alianza estratégica basada en el "compromiso compartido con la promoción de la cultura y el desarrollo de las artes escénicas".

La Fundación Unicaja es una de las principales instituciones privadas de mecenazgo y acción social de Andalucía, dedicada al impulso de proyectos culturales, educativos, sociales, medioambientales y de investigación que contribuyen al progreso y bienestar de la sociedad, informa el Maestranza en un comunicado.

Su labor de apoyo a la cultura se ha traducido en el respaldo continuado a iniciativas que fomentan la creación artística, la difusión del patrimonio y el acceso de la ciudadanía a propuestas culturales de calidad.

En este contexto, el Teatro de la Maestranza "agradece profundamente la confianza y el apoyo continuado" de la Fundación Unicaja, cuya colaboración contribuye "de manera decisiva" a hacer posible una programación artística de excelencia, favoreciendo además el acceso de nuevos públicos y reforzando el papel del Teatro como referente cultural en Andalucía y en el panorama nacional.

La continuidad de esta alianza pone de manifiesto la importancia de la colaboración entre las instituciones culturales y el tejido social y empresarial para seguir acercando la música, la ópera, la danza y las artes escénicas a la ciudadanía, impulsando al mismo tiempo proyectos de formación, divulgación y participación cultural, concluye el comunicado.