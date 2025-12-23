La Fundación Unicaja respalda al Club de Baloncesto Ciudad de Vera (Almería) durante esta temporada

Archivo - La Fundación Unicaja respalda al Club de Baloncesto Ciudad de Vera. - FUNDACIÓN UNICAJA - Archivo

ALMERÍA 23 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Fundación Unicaja ha formalizado su apoyo al Club Baloncesto Ciudad de Vera durante la temporada 2025/2026, reforzando así su compromiso con la promoción del deporte como herramienta de desarrollo social, educativo y saludable en Andalucía.

A través de este patrocinio, la Fundación respalda la labor deportiva y formativa del club veratense, que milita actualmente en categorías de base del baloncesto andaluz y cuenta con siete equipos, en los que participan más de 100 jóvenes deportistas.

Según ha indicado la entidad en una nota, con este patrocinio se contribuye "de manera activa" al fomento del baloncesto base y a la "consolidación de una estructura deportiva sólida en el municipio".

El responsable de Deportes, Tiempo Libre, Medio Ambiente y Voluntariado de Fundación Unicaja, Manuel Dorado, ha visitado las instalaciones del club en el Pabellón Blas Infante, acompañado por el patrono Pedro Fernández Céspedes y el presidente del Club Baloncesto Ciudad de Vera, Diego Rodríguez.

Durante el encuentro se ha valorado el trabajo que desarrolla la entidad tanto en la formación deportiva de base como en la transmisión de valores como el esfuerzo, la convivencia y el trabajo en equipo.

El Club Baloncesto Ciudad de Vera desarrolla un proyecto deportivo que apuesta por la cantera, la continuidad de sus equipos y la integración del deporte en la vida social del municipio, "convirtiéndose en un referente local y comarcal dentro del baloncesto almeriense".

El apoyo de Fundación Unicaja al deporte andaluz se extiende a una treintena de disciplinas, entre las que se encuentran el baloncesto, el atletismo, el waterpolo, el balonmano, el bádminton, el ajedrez, el rugby, el fútbol, el fútbol sala y la gimnasia rítmica, respaldando a clubes, deportistas y proyectos que generan un impacto positivo en su entorno.