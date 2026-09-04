Fundación Unicaja respalda el proyecto de reintroducción del buitre negro de la Sociedad Gaditana de Historia Natural

Reintroducción del buitre negro en la provincia de Cádiz. - FUNDACIÓN UNICAJA

CÁDIZ 4 Sep. (EUROPA PRESS) -

Fundación Unicaja ha señalado que respalda el proyecto de reintroducción del buitre negro en la provincia de Cádiz impulsado por la Sociedad Gaditana de Historia Natural, que contempla la suelta de siete ejemplares jóvenes en el Parque Natural de los Alcornocales y actividades de sensibilización para escolares, contribuyendo además a la promoción del turismo ornitológico en el entorno.

Según ha indicado en una nota, el responsable de Fundación Unicaja en Cádiz, Javier Vela, ha visitado las instalaciones en el Parque Natural de los Alcornocales, junto a Íñigo Sánchez y Álvaro Pérez, miembros de la Junta Directiva de la Sociedad Gaditana de Historia Natural coincidiendo con el Día Internacional del Buitre que se celebra este sábado.

El proyecto, que cuenta con la colaboración de la Consejería de Sostenibilidad y Medio Ambiente y del Centro de Conservación de la Biodiversidad Zoobotánico de Jerez, abre una oportunidad para el retorno natural y asistido del buitre negro, la mayor de las aves de Europa, extinguida como reproductor en la provincia de Cádiz hace más de un siglo debido a la persecución directa, el uso de venenos y la pérdida de hábitat.

Áreas como el Parque Natural Los Alcornocales y el entorno del Parque Natural Sierra de Grazalema, con presencia de abundante alimento como refleja la existencia de otras especies carroñeras como el buitre leonado y el alimoche, son hábitats idóneos para lograr la reinstauración del buitre negro.

Además, ha añadido que el establecimiento de esta especie también podría beneficiar a otras como el alimoche y favorecer la futura reintroducción del quebrantahuesos, ya que se contempla la instalación de plataformas que podrían servir como nidos para ambas especies.

Tras la introducción de los ejemplares, se contempla su seguimiento remoto con apoyo de voluntariado, uso de emisores GPS y la colaboración de los parques naturales.

La Fundación Unicaja ha recordado que la provincia de Cádiz es una de las zonas más relevantes de Europa para la observación de aves debido a su posición estratégica entre Europa y África. La incorporación de una especie como el buitre negro, una de las joyas de la fauna europea, aporta un valor añadido a la ya de por si atractiva oferta turística ornitológica de la provincia.

Con esta iniciativa, Fundación Unicaja y la Sociedad Gaditana de Historia Natural promueven el turismo ornitológico y un desarrollo rural sostenible que pone en valor el patrimonio natural gaditano. Además, se realizarán actividades de sensibilización entre la población para dar a conocer la importancia de esta especie carroñera, con talleres en una decena de centros escolares de las localidades de Alcalá de los Gazules, San José del Valle y Ubrique.