La Fundación Unicaja tiene vía libre para construir un gran centro cultural y social en el suelo del Astoria

Archivo - Zona de los antiguos cines Astoria y Victoria - ADELANTE - Archivo

MÁLAGA 7 Jul. (EUROPA PRESS) -

La aprobación por parte de la junta de gobierno local del Ayuntamiento de Málaga de la cesión del solar del antiguo Astoria-Victoria a la Fundación Unicaja, que se ha hecho este martes oficial, supone un paso decisivo "para hacer realidad el que será, por su magnitud y contenidos, uno de los proyectos arquitectónicos y urbanos más relevantes y transformadores de la ciudad de los próximos años".

La concesión, otorgada por un periodo de 75 años, permitirá a la Fundación Unicaja construir en este emblemático enclave su sede principal, "concebida como un gran espacio abierto a la ciudadanía para el desarrollo de una intensa actividad cultural, educativa y social".

Ubicado en pleno corazón del centro histórico, junto al complejo monumental de la Alcazaba-Teatro Romano y en plena plaza de la Merced, el futuro edificio "será diseñado por un estudio de arquitectura de reconocido prestigio internacional y aspira a convertirse en un nuevo icono urbano, tanto por la singularidad de su arquitectura como por el papel que desempeñará en la vida cultural y social de Málaga", según han detallado en un comunicado.

Han valorado que la nueva sede "reforzará el compromiso histórico de la Fundación Unicaja con Málaga y con Andalucía". Así, han destacado que "como la entidad privada con mayor impacto social y cultural de la comunidad autónoma, la Fundación desarrolla cada año miles de actividades en los ámbitos de la cultura, la educación, la investigación, la acción social, el emprendimiento, el medio ambiente y el deporte, beneficiando a cientos de miles de personas".

El nuevo complejo permitirá ampliar esa capacidad de actuación con un equipamiento concebido para acoger exposiciones, conciertos, conferencias, actividades educativas, encuentros, programas sociales y otras iniciativas dirigidas a todos los públicos, consolidándose como un nuevo punto de encuentro ciudadano y un espacio de referencia perfectamente integrado en el entorno y en el desarrollo urbanístico del centro histórico de Málaga.

Su programación de actividades será complementaria a la que la Fundación mantendrá en sus otros espacios de la capital malagueña: el Centro Fundación Unicaja de la plaza del Obispo, la Sala Fundación Unicaja María Cristina y el Museo Fundación Unicaja de Artes y Costumbres Populares de Málaga.

La iniciativa representa, además, una importante inversión de futuro para Málaga. A la construcción del edificio se sumará la actividad permanente que desarrollará la Fundación Unicaja en este espacio, generando un impacto sostenido en el tiempo y proporcionando al centro de la ciudad un nuevo inmueble alineado con los parámetros de inteligencia, eficiencia energética y sostenibilidad que rigen la mejor tradición de la arquitectura contemporánea.

Por otro lado, han señalado que "con esta actuación también se pone fin a una de las grandes asignaturas pendientes del urbanismo malagueño". "El solar del antiguo Astoria-Victoria, uno de los emplazamientos más simbólicos del centro histórico, contará por fin con un proyecto estable, de largo recorrido y de enorme trascendencia para Málaga después de años de incertidumbre sobre su futuro", han señalado.

Además, permitirá conservar en las mejores condiciones de mantenimiento y visibilidad los restos arqueológicos hallados tras la demolición de los cines. La concesión aprobada contempla un plazo de 75 años sobre una parcela municipal de 1.298,70 metros cuadrados y una edificabilidad máxima de 6.340 metros cuadrados.

Asimismo, la Fundación Unicaja abonará al Ayuntamiento un canon anual de 411.083,58 euros durante la vigencia del acuerdo, conforme a la valoración técnica realizada en el expediente administrativo.

Por otro lado, la Fundación Unicaja agradece al Ayuntamiento de Málaga "la confianza depositada en este proyecto, que nace con la vocación de convertirse en un legado para las próximas generaciones y en un nuevo símbolo del compromiso compartido con el desarrollo cultural, social y educativo de Málaga y de Andalucía".

Por último, han señalado que en los próximos meses se irán dando a conocer nuevos detalles del proyecto arquitectónico y de un espacio llamado a convertirse en uno de los grandes equipamientos culturales de la ciudad, reforzando el liderazgo de Málaga en el ámbito de la cultura.