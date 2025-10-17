Fundalogy celebra un encuentro para la veintena de startups que respalda

MÁLAGA 17 Oct. (EUROPA PRESS) -

Fundalogy, la sociedad para impulsar proyectos emprendedores de impacto social de Fundación Unicaja, ha celebrado un encuentro destinado a las 23 startups que respalda. El evento, que ha acogido el Centro Cultural Fundación Unicaja de Málaga, ha reunido a expertos del ecosistema empresarial para analizar el sector y ofrecer las claves de cara al desarrollo y expansión de sus proyectos empresariales.

El encuentro, que ha inaugurado el director general de Fundalogy, Javier de Pro, ha contado con la participación del director del departamento de Participadas, Planificación y Presupuestación de Fundación Unicaja, Manuel Aragón.

El objetivo del encuentro ha sido tratar de dar respuestas a necesidades concretas, proporcionar claves para la resolución de problemas, mejorar procesos, innovar hacia la implementación de nuevas ideas e incidir en la colaboración con otras startups apoyadas por Fundalogy.

El encuentro ha arrancado con una ponencia sobre los riesgos generales del administrador de una sociedad a cargo del socio responsable de mercantil de Andersen España, Rafael Perea.

Posteriormente, las startups han participado en un taller dinámico para analizar la situación de sus negocios en el mercado actual, cuyas conclusiones se han dado a conocer en una mesa coloquio que ha contado con la participación de Enrique de Nova, dealflow y fundraising manager de Innventuur; Carlos Prieto, manager de Impact4C Investment & Advisory; Verónica Ramírez, directora de Eurecat-Centro tecnológico; Alicia Mayorga, directora de ventas de Hiagora; Jesús Pedrero Márquez, cofundador de Diverxía y Juan Antonio Infantes, director de ingeniería de VirusTotal.

Seguidamente, Bernardo Quintero ha ofrecido la charla 'Mi experiencia de emprendimiento', en la que ha explicado su paso de fundador de VirtusTotal a director de Ciberseguridad de Google.

La celebración de este encuentro, han señalado en un comunicado, "refuerza el interés de Fundalogy de continuar promoviendo la cultura emprendedora y favorecer el trasvase de conocimiento e innovación a las startups que respalda para mejorar su competitividad y fortalezas en un mercado en constante evolución".

Fundalogy fue creada en 2018 con el objetivo de impulsar proyectos emprendedores innovadores y de impacto social. En la actualidad, la sociedad ha realizado una inversión de más de 4,4 millones de euros que ha permitido respaldar a 23 startups en los ámbitos de la salud y el bienestar, la sostenibilidad y el medio ambiente, la educación, la acción social o el fomento del deporte.

Entre sus objetivos se encuentra apoyar financieramente a proyectos innovadores y con alto impacto social en sus primeras fases, dinamizar y consolidar el tejido empresarial en Andalucía y Ciudad Real, evitando la fuga de talento y aportando valor a las empresas.