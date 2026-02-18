Fundalogy fomenta las sinergias entre proyectos para conseguir mayor desarrollo y expansión. - FUNDACIÓN UNICAJA

La sociedad para impulsar proyectos emprendedores de impacto social de Fundación Unicaja, Fundalogy, ha celebrado un encuentro con el objetivo de fomentar las sinergias entre los diferentes proyectos apoyados para conseguir un mayor desarrollo y expansión de sus diferentes actividades empresariales.

Según ha informado Fundación Unicaja en una nota, el encuentro ha tenido lugar en el centro cultural de la institución en Sevilla y ha sido inaugurado por el director general de Fundalogy, Javier de Pro, con la participación del CEO de la startup 'GrowersGo', Alejandro Villarán.

En este sentido, Villarán ha ofrecido un relato motivacional basado en su experiencia como emprendedor proporcionando las claves para la resolución de problemas, mejorar los procesos, innovar hacia la implementación de nuevas ideas e incidir en la colaboración entre las startups apoyadas por Fundalogy.

Asimismo, la celebración de este encuentro refuerza el interés de Fundalogy de continuar promoviendo la cultura emprendedora y favorecer el trasvase de conocimiento e innovación a las startups que respalda para "mejorar su competitividad, escalabilidad y fortalezas en un mercado en constante evolución".

Al hilo, Fundalogy fue creada en 2018 con el objetivo de impulsar proyectos emprendedores innovadores y de impacto social y en la actualidad, la sociedad ha realizado una inversión de más de 5,2 millones de euros respaldando a 24 startups en los ámbitos de la salud y el bienestar, la sostenibilidad y el medio ambiente, la educación, la acción social o el fomento del deporte.

Por último, entre los objetivos se encuentra "apoyar financieramente a proyectos innovadores y con alto impacto social prioritariamente en sus primeras fases llegando a series A para dinamizar y consolidar el tejido empresarial en Andalucía y Ciudad Real, "vitando la fuga de talento y aportando valor a las empresas".