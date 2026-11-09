El guitarrista Lluis Castañ protagoniza el recital 'Entre cuerdas y vías' en el Centro Fundación Unicaja de Sevilla

El guitarrista y compositor Lluis Castañ - FUNDACIÓN UNICAJA

SEVILLA 9 Nov. (EUROPA PRESS) -

El guitarrista flamenco y compositor castellonense Lluis Castañ protagoniza este viernes, 13 de noviembre, a las 19,30 horas, una nueva cita musical en el Centro Fundación Unicaja Sevilla. En el concierto, con entrada libre hasta completar aforo, el artista presentará su primer trabajo discográfico 'Entre cuerdas y vías' (2026), "un álbum conceptual inspirado en el viaje vital y musical que une Castellón, Barcelona y Sevilla".

La obra recorre distintos paisajes sonoros a través de composiciones originales donde confluyen el flamenco, la música mediterránea y la estética del viaje en tren, "entendido como experiencia de tránsito, memoria y descubrimiento", explica la entidad en un comunicado.

Durante los últimos años ha trabajado junto al guitarrista y productor Rycardo Moreno, quien también firma la producción del disco, una de las figuras más reconocidas de la escena flamenca actual, desarrollando un lenguaje artístico propio y una visión renovada de la guitarra flamenca de concierto.

"Su propuesta en directo ofrece un recorrido por composiciones originales y piezas de inspiración flamenca en las que la guitarra se convierte en vehículo de emoción, memoria y viaje, estableciendo un diálogo cercano con el público y reivindicando la guitarra flamenca como instrumento solista de gran riqueza expresiva".

Esta propuesta se integra en el ciclo de artes escénicas del Centro Fundación Unicaja Sevilla. Tras el recital de Lluis Castañ, la programación continúa el 27 de noviembre, a las 19,30 horas con un recital de flamenco de Lucía Beltrán.

La cantaora onubense es una de las voces emergentes del flamenco actual. Galardonada con importantes premios, entre ellos el Premio Internacional 'Silverio Franconetti' 2025, destaca por su personalidad artística, su sensibilidad y una voz con sello propio.

LLUIS CASTAÑ

Formado desde la infancia en guitarra clásica y flamenca, Castañ ha desarrollado una trayectoria marcada por la búsqueda de una voz propia dentro del panorama actual de la guitarra flamenca. A lo largo de su carrera ha participado en numerosos festivales, ciclos y escenarios de ámbito nacional, compartiendo cartel y proyectos con destacadas figuras del flamenco y la música española, entre ellas Estrella Morente e Israel Fernández.

El guitarrista y compositor ha actuado en espacios culturales de referencia, como MusaE y ha sido artista invitado en diferentes proyectos escénicos, consolidando una propuesta que destaca por su sensibilidad.